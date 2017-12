Den nye Brattset kan bli VM-stjerne: – Hun er kjempegod

BIETIGHEIM (VG) Da Nora Mørk & co. vant VM- og EM-gull som juniorer var Kari Brattset (26) langt unna alt som heter landslag. I Tyskland er VM-debutanten Norges nye stjerne.

– Det er dette jeg har lyst til å gjøre. Da blir man veldig glad når man får det til fra start, sier østfoldingen til VG etter å ha spilt til 8 poeng på VG-børsen i VM-debuten. Hun scoret fire mål og var Norges beste forsvarsspiller da Ungarn ble slått. I kveld blir hun igjen sentral mot Argentina - kampstart kl. 20.30 (TV 2).

– Jeg har sett veldig mange håndballmesterskap fra sofaen hjemme. Vi snakket om det før kampen. Det er litt rart ikke å se på, ler hun.

Håndballjentene har endelig fått sin Brattset i midtforsvaret – 23 år etter at tidenens kanskje beste forsvarsspiller fra Norge, Rune Bratseth, avsluttet på fotballandslaget.



Keeper Katrine Lunde reddet hele 12 av 16 distanseskudd mot ungarerne og takker Vipers-venninnen i midtforsvaret for godt press på mange av skuddene.

– Kari er en fantastisk person og spiller. Hun er til å stole på og god å samarbeide og snakke med. Hun analyserer det vi sier, har en dialog, og det er veldig viktig når vi spiller sammen på denne måten.

– Hun er kjempegod. Veldig god i forsvar og god til å få tak i ballen i angrep. Hun er også en fantastisk herlig jente. Godt humør, kan tulle litt, vi har fått god kjemi. Jeg liker henne veldig, veldig godt, beskriver en begeistret strekkollega Heidi Løke (34).

Verdens beste strekspiller – gjennom en årrekke – startet på benken i VM-premieren. Ute på banen sto Kari Brattset.

– Det har vært en spennende høst med mange kamper mot god motstand. Jeg har utviklet meg mye. Veldig gøy, sier østfoldingen selv. Hun er oppvokst på tettstedet Varteig i Sarpsborg.

Vipers-spilleren har tatt over nøkkelrollen som Marit Malm Frafjord hadde i fjorårets EM. Kanskje har hun vært Norges beste spiller i VM-oppkjøringen. Med sterk innsats i midtforsvaret og 20 scoringer på de fem siste landskampene.

– Jeg er litt overrasket, men sånn er det når noen spillere velger å gi seg på landslaget. Det er fantastisk å få komme inn hos den regjerende verdensmesteren og kunne kjempe om nye medaljer. Det er veldig stort, sier hun.

Kari Brattset fikk som tenåring sjansen på regionslaget sammen med Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal. Men Tune-spilleren var aldri aktuelle da hennes jevngamle VM-kollegaer Mørk, Oftedal, Veronica Kristiansen, Sanna Solberg og Amanda Kurtovic vant VM- og EM-gull i juniorklassen.

– Jeg tenkte ikke på landslaget på den tiden. Jeg hadde det bare morsomt med håndball. Men treneren min sa at det var vanskeligere å få meg inn på regionslaget siden jeg kom fra en liten klubb, sier Brattset. Hennes løype har gått fra barndomsklubben Tune til Sarpsborg, Fredrikstad, Glassverket og i de to siste sesongene, Vipers.

Stine Bredal Oftedal må ta en tur til tannlegen etter kampen.



På landslaget debuterte hun ikke før hun var 25 år i 2016, men det ble mange bomskudd i starten. Brattset kom hverken med til Rio-OL eller EM i Sverige. Men ett år senere er hun et selvsagt valg for Thorir Hergeirsson.

– Hvis du er med på landslaget fra junior, så ser de deg hele veien. Hvis du kommer utenifra, så tar det kanskje litt tid før du blir sett på samme måte, sier hun og fortsetter:

– Det er veldig sent og det er ikke mange som har den samme inngangen som meg. Men den er jeg glad for, sier Brattset som i stedet for å ha gått «landslagsskolen» har utdannet seg til osteopat.

– Jeg behandler muskel- og skjelletplager og jobber med sammen andre manuelle behandlere to dager i uka på to dager i uken i Kristiansand, sier hun og får også bruk for utdannelsen i håndballsammenheng.