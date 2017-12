Den lille giganten Stine Bredal Oftedal spiller som en verdensmester

ANALYSE: Hun har brukt mange år på reisen. Men 26 år gammel fremstår Stine Bredal Oftedal som verdens beste håndballspiller. Norge styrer mot gull med den lille giganten i midten av alt.

Det er alt annet enn en overdrivelse at Norge spilte som en verdensmester. Hverken Nederland, Frankrike eller Sverige kan frarøve dette laget VM-gullet om de fortsetter på samme kurs. I Hamburg fredag og søndag.

Norge herjet med Russland: – Helt ubeskrivelig

Mitt ydmyke tips er at Norge slår Frankrike i VM-finalen.

Stine Bredal Oftedal er den største garantisten for at jentene nå spiller godstemningen inn i flertallet av norske stuer en uke før jul. Hun svever over gulvene her i Tyskland.

Tempoet settes med et enda lettere steg enn før - og en aggressivitet mot målet hun ikke har vært i nærheten av tidligere. Åtte mål og ni målgivende mot svimle russere.

Hun har ballen mest og gjør det aller meste med den. Det fører også til noen feil og bomskudd.

Her kan du se Bredal Oftedals reaksjon etter å ha slaktet russerne.

Men det hører med som klister på håndballen. Drivet mot mål, temposkiftene, fintene, pasningene - og ikke minst hennes forbedrede forsvarsspill - gjør henne til en spiller verden knapt har sett maken til.



167 cm høy dominerer hun VM fullstendig. For noen år siden trodde vi ikke slikt var mulig. Stine Bredal Oftedal er den lille giganten som sammen med Nora Mørk (også 167 cm) har revolusjonert kvinnehåndballen. Nå spiller de i tillegg sammen i Györ til daglig.



Det har gjort kjemien mellom dem enda bedre.



VG-børsen: Oftedal spilte til 10-er!

Men det har tatt tid å nå toppen for Stine Bredal Oftedal. Hun ble tatt som rookie og lærejente på EM-laget for syv år siden. Mange skjønte ikke hvorfor. Hun markerte seg lite og overlot plassen til Linn Jørum Sulland før semifinalen. Faktisk tok det fem mesterskap før Stine Bredal Oftedal virkelig slo til i EM i 2014.



ANALYSE: VGs reporter i håndball-VM, Jostein Overvik.

Så sent som i fjor spilte hun et moderat EM og hadde en klubbhverdag i Issy Paris som ikke var den aller beste. Denne høsten har hun tatt det siste steget opp. Utviklingen skal også landslagssjef Thorir Hergeirsson ha mye av æren for. Han har alltid hatt klokkertro på henne - selv da hun var en uferdig playmaker blottet for forsvarsspill.

Triumfen mot Russland var total. 17 mål er den største seieren over Trefilov & co. noen sinne. OL-vinneren var fullstendig sjanseløs. Angrepet deres ble umiddelbart avkledd av et norsk forsvar der Kari Brattset og Stine Skogrand har utviklet seg til noe stort i løpet av VM.



Russer om Trefilov: - Han har lovet å ikke kalle oss kyr



Tapet for Sverige var helt tydelig bra for dette laget. Der fikk de referansen for hva som kreves for å vinne VM. Nå venter Nederland i semifinalen. Nederlenderne har trøblet en god del i mesterskapet. Kvartfinalen mot Tsjekkia - 30-26 - var imponerende bare i små sekvenser.

Norge skal likevel passe seg. Naturligvis. Store mesterskap vinnes ikke på papiret.

I tre mesterskap på rad har Nederland spilt om medaljene, men tapt for Norge i VM-finalen, EM-finalen og bronsekampen i OL. Under EM-finalen i fjor var det tydelig de hadde lært mye.

Norge vant til slutt med ett eneste mål. Nederland hadde det høyeste tempoet. Men klarte å rote det til mot slutten. Den kampen lærte også Hergeirsson mye av. Han har forbannet seg på at Norge ikke skal tape på farten fredag.

Håndballjentene er 60/40-favoritt til å nå finalen.

VM-helten Grini: Måtte skifte kne under VM

Drømmen hadde vært å avslutte VM med en revansje mot Sverige. Men sjansen er størst for at det blir Frankrike i VM-finalen. Svenskene har løftet seg gjennom mesterskapet, men nå møter de Frankrike med OL-sølv og EM-bronse fra fjoråret. Det blir svært krevende. Men ikke umulig.

Likevel er den mest sannsynlige avslutningen vil bli Norge-Frankrike.

Den lille giganten kjenner de franske jentene bedre enn noen.

Og dette er Stine Bredal Oftedals VM.



Katrine Lunde kjedet seg faktisk: