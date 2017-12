Camilla Herrem vant dobbeltseier: Jublet aller mest for kjæresten

BIETIGHEIM (VG) Camilla Herrem (31) har startet VM glimrende. Men etter seieren over Polen jublet hun mest for ektemannen Steffen Stegaviks seier i 71 grader nord.

Kjæresten vant nemlig 71 grader nord samtidig som Herrem leverte en ny god VM-kamp i Tyskland. Håndballspiller Stegavik var best i TV Norges tøffe reality som går fra Lindesnes til Nordkapp.

– Jeg er superstolt av ham. For en stjerne, jubler Herrem etter den mektige 15 mål-seieren over polakkene.

– Det er helt konge! Jeg er så imponert over ham. Endelig kan jeg si noe om det. Jeg har jo visst det siden i vår. Han snakket først om ikke å ryke ut først, men så kom han jo aldri hjem, så da tenkte jeg at det blir kjempebra. Jeg snakket ikke med ham på fem uker, forteller Camilla Herrem til VG.

GIFTET SEG: Camilla Herrem og Steffen Stegavik giftet seg i Sola kirke for fire år siden. Foto: Øyvind Jacobsen , VG

Stegavik kommer til Tyskland for se kona mot Tsjekkia torsdag og Sverige fredag. Men tirsdag kveld fikk mannen, som selv har 42 landskamper for Norge. Han var opptatt med finalefest i Oslo.

– Det var veldig kult og gøy å vinne. Men også litt sånn «hvor er laget mitt», sier Stegavik som til daglig spiller i Nærbø på Jæren. Klubben ligger an til opprykk til eliteserien halvveis i sesongen.

Han er omtrent like imponert over Camilla.

– Det kan være krevende å komme hjem fra et proffopphold i utlandet og holde det samme nivået. Men jeg synes Camilla har gjort en fantastisk jobb etter at hun dro hjem til Sola. Hun trener jo av og til med oss også og har en fast morgentrening hvor hun skyter på en herrekeeper. Jeg er veldig imponert over hvordan hun jobber, sier Stegavik.

Camilla Herrem spilte bare 1. omgang i en kamp hvor hun overlot venstrekanten til sanna Solberg etter pause. Veteranen gjorde sine saker godt og har tydelig selvtillit. Rett etter et bomskudd på kontring tricket hun inn et av matchens aller fineste mål fra venstrekanten.

Norges visekaptein sier dette om kampen:

– Helt nydelig å se på. Jeg blir faktisk litt imponert selv. Jeg trodde ikke det om denne kampen. Jeg trodde det skulle bli en veldig tøff og jevn kamp. men vi var forberedt på alt de kom med og de beste spillerne til Polen ble byttet ut tidlig.

Norge har startet VM med tre seire på til sammen 38 mål.

– Kjempebra. Jeg fornøyd med måten vi jobber på og utrolig fornøyd med måten forsvaret vårt har utviklet seg siden Møbelringen Cup til nå. Og Katrine (Lunde) er jo helt utrolig, mener Herrem og fortsetter.

– Det er ganske overraskende at det har steget så fort på så få dager. Før VM hadde vi mye å jobbe med i forsvar spesielt. Det er imponerende at vi får dette til. Det er virkelig bra at vi klarer å ta de stegene opp der.

Herrem er ikke redd for at de norske spillerne svever for høyt oppe. selv på en dag med magesykdom på både Heide Løke og Emilie Hegh Arntzen ble motstanderen maltraktert.

– Nei, da . Vi kan tulle og tøyse. Men vi er veldig nede på jorda. Det er vi alltid.

PS! Camilla Herrem vant også VGs kjendisutgave av Eliteserien Fantasy. Hun la ikke skjul på at Steffen Stegavik var mye involvert i den prestisjefylte seieren.