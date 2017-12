Bredal Oftedal om russisk doping i håndball: – Utrolig kjipt

STUTTGART (VG) Russland er ikke bare kastet ut fra vinter-OL. Også det russiske VM-laget i håndball har en spiller utestengt på grunn av doping. Stine Bredal Oftedal liker det på ingen måte.

– Det er utrolig kjipt. Ofte er det sånn at i lagidrett er man kanskje litt mer skånet enn i en del andre idretter. Jeg sier ikke at det ikke er doping i håndball, men det er jo ingen som liker juks, sier hun til VG.

I sommer testet tre av Russlands spillere i junior-EM positivt på meldonium. Blant dem er stortalentet Antonina Skorobogatchenko, som for ett år siden spilte EM mot Bredal Oftedal & co. i Sverige. Russland-sjef Jevgenij Trefilovs mangeårige samarbeidspartner, Vjacheslav Kirilenko, trente U 19-jentene som tok sølv under mesterskapet i Slovenia.

Fikk du med deg? Dette er Stine Bredal Oftedals nye liv

Han har som juniortrener løftet frem den nye russiske generasjonen med spillere som Anna Vjakhireva and Daria Dmitrieva, som er det russiske VM-lagets største stjerner. I Tyskland fremstår russerne som den aller største utfordrerne til favoritten Norge.

– Vi vil konkurrere på rettferdige og ordentlige prinsipper og da synes jeg at det er veldig, veldig kjipt å høre, sier Stine Bredal Oftedal om den russiske trippelsaken.

Her kan du bli med på alle VGs 10 intervjuer under håndballjentenes pressetreff onsdag.

Russerne satte i høst i gang en intern gransking av saken. Den ble koordinert av sportsministeriet og visestatsminister/sjef for VM i fotball, Vitalij Mutko, mannen IOC tirsdag utelukket fra OL på livstid.

Husker du denne? – Selvfølgelig er det doping i russisk håndball

– En menneskelig feil kan være årsaken til de positive dopingprøvene, sa Mutko til R-sport i september.

Stine Bredal Oftedal fikk beskjeden om den russiske OL-utestengningen rett før Norges kamp mot Polen tirsdag kveld.

– Jeg må ærlig innrømme at da jeg hørte det fikk jeg et lite stikk i hjertet. Det er synd for de uskyldige som ikke får vært med. Men det virker som det har vært mye systematisk, og det er de nødt til å rydde opp i, mener landslagskapteinen.

Les VG-analysen: Norge har en dopingbefengt hovedutfordrer

Hun presiserer:

– Jeg beskylder selvfølgelig ikke det håndballaget vi spilte mot i OL-semifinalen for å være dopet. Men det har vært veldig mye rundt én nasjon. Det er veldig trist at det går så langt at man må utestenge noen, men da er det også kanskje en grunn til det og på sin plass.

Russerne viste veldig god form da de satte på plass det ekstremt godt trente norske håndballjenter etter ekstraomganger i Rio for femten måneder siden. Tapet er den verste skuffelsen Stine Bredal Oftedal og håndballjentene har opplevd i nyere tid.

Før OL i Brasil sto laget i fare for å bli utestengt, men ble til slutt klarert for OL-deltagelse etter en prosess i det internasjonale håndballforbundet.

– Doping er trist, sier Katrine Lunde, som er hjemme i Norge igjen etter to år for den russiske klubben Rostov-Don. Keeperen understreker at hun ikke har lest media og fått satt seg inn i utelukkelsen fra vinter-OL.

Herrems dobbeltseier: Jublet aller mest for kjæresten

– Jeg kan ikke si noe annet enn at også det er veldig trist. Jeg kan for egen del ikke si annet enn at vi ble testet flere ganger da vi spilte med Rostov-Don ute i Europa. Det synes jeg er betryggende.

Trener Mia Høgdahl representerte det norske trenerteamet på håndballjentenes pressetreff i Tyskland onsdag.

– Jeg fikk først høre om dette tirsdag og har ikke noen tanker rundt det akkurat nå, sier hun. I september sa svært erfarne Høgdahl dette til VG da den russiske håndballdopingen nettopp var blitt kjent:

– Det er tragisk om disse opplysningene stemmer. Det er jo ikke bra at så unge spillere er involvert. Tre dopingsaker er tre for mye. Dumt for sporten.

PS! Norge er klar for åttedelsfinalen i VM allerede før de to siste gruppespillkampene mot Tsjekkia torsdag og Sverige fredag.

Stine Bredal Oftedal synes det gikk overraskende lett mot Polen tirsdag.