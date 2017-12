Bestevenninnen: – Vi er stolte av Nora

STUTTGART (VG) For under en måned siden vurderte hun å droppe hele mesterskapet. Ingen har i VM-starten sett at håndballstjernen nettopp har vært gjennom sitt livs største krise. Hun smiler igjen.

– Vi er stolte av Nora. Hun står så bra gjennom dette, sier bestevenninnen Stine Bredal Oftedal.

Hun bor på rom med Mørk i VM og rett ved siden av henne i Györ. Landslagskapteinen har vært tett på etter at Mørk på landslagssamling 28. september fikk den sjokkerende beskjeden om at private bilder var kommet på avveie.

Anbefales på VG+: Nora Mørk i stort portrettintervju

– Generelt så er vi ganske god på menneskelige ting i landslaget og det synes jeg er utrolig viktig. I det lange løp betyr det veldig mye. Men Nora har også jobbet vanvittig godt selv, poengterer Bredal Oftedal etter at Mørk leverte en maksprestasjon i åpningskampen mot Ungarn og fulgte opp med en ny god kamp mot Argentina søndag.

– Støtten jeg har fått her er veldig, veldig bra. Jeg har hatt god kommunikasjon med landslaget og jentene. Jeg har fått sagt det jeg ønsker og jeg vil bare at de skal behandle meg vanlig. Jeg føler meg ganske normal og det er deilig, sier Nora Mørk.

Den tidligere toppdommeren Tom Henning Øvrebø er på plass i Tyskland som håndballjentenes mentale coach. Han jobber til daglig 50 prosent i Olympiatoppen som klinisk psykolog og har snakket med Mørk siden i oktober.

Nora Mørk var lettet etter storspillet i åpningskampen.

Landslaget har gjennom hele hennes tid hatt et helt team med idrettspsykologer tilknyttet virksomheten. Men det er aller første gang Nora Mørk har brukt mental hjelp.

Temperaturen stiger i VM: Norge har en dopingbefengt hovedutfordrer

– Det er begrenset hva familie og venner kan ta, det er tungt å høre på en nedstemt Nora hele tiden. Så for meg har det vært veldig bra å kunne få profesjonell hjelp og være lei meg til en person som er helt nøytral, og som kan gi meg noen nye innspill, sa hun i VGs portrettintervju sist lørdag.

Men nå er den utenomsportslige saken – i hvert fall foreløpig – ferdig i hennes hode.

– Jeg har snakket en del med Tom Henning (Øvrebø) da det sto på som verst. Han er med oss her, men akkurat nå handler et bare om håndball for meg og da konsentrerer jeg meg om det. Men jeg vet at han er om jeg trenger det. Jeg kan få tak i ham når som helst, sier hun til VG.

– Jeg er blitt ivaretatt på best mulig måte og er veldig takknemlig for det.

Øvrebø opplyser til VG at han aldri kommenterer noe rundt samtaler han har med spillere.

Lagvenninnene om Mørk: – F... meg den sterkeste jeg vet om

– Ja, hyggelig at laget (og Nora) har lykkes så langt i VM, skriver den svært erfarne psykologen og fotballdommeren i en sms til VG.

Øvrebø var dommer på toppnivå i mange år, og fikk også dømme to kamper i fotball-EM i 2008.Han huskes nok aller best for Champions League-kampen han dømte mellom Chelsea og Barcelona i mai 2009. Didier Drogba ble i sin tid utestengt i flere kamper for sitt raseri mot Øvrebø.

Mange av håndballjentene har gjennom en årrekke hatt et nært forhold til mange av Olympiatoppens mentale coacher. Stjernepsykologen Britt Tajet-Foxell dukker opp senere i VM.

– Jeg forstår de som har behov for det, men jeg har ikke hatt det. Det viktigste er at apparatet er det. Du må ikke bruke det, men det er det for deg om du trenger det, sier Nora Mørk.

Gro Hammerseng-Edin har vært tett på Nora Mørk i hacking-saken. I VM er hun TV 2s ekspert.

– Hun har virkelig fremstått kjempebra, sier Hammerseng-Edin.

Lunde sammenlignes med legender: – Har funnet tilbake gleden

– Jeg opplever at landslaget har vært viktig for Nora nå. Det er ingen tvil om at håndballareanen er det tryggeste stedet i hele verden for henne. Det finnes ikke noe bedre for Nora enn å gjøre de tingene hun elsker mest. Denne saken har handlet om å ta vare på et menneske som har hatt et vanskelig. Det viktigste man kan gjøre nå er å lytte til hennes ønske om «å la meg spille håndball. Det er det jeg vil. Det er det jeg vil snakke om», sier den tidligere landslagskapteinen. Hun spilte seks år sammen med Mørk i Larvik og vant EM-gull sammen med mesterskapsdebutant Mørk i 2010.

Syv år etter fremstår Nora Mørk som en av verdens beste spillere. Tre innledende kamper – Polen (tirsdag), Tsjekkia (torsdag) og Sverige (fredag) – gjenstår før Norge tar fatt på cupspillet som ender i VM-finalen i Hamburg 17. desember.

– De tre neste kampene blir tøffe. Polen har vært gode. Tsjekkia må vi også ta på alvor. Det kan bli tre jevne kamper. Vi kan også vinne komfortabelt, men da må vi være ordentlig, ordentlig bra, sier Nora Mørk.

Nora Mørk etter Argentina-seieren: – Vi var ukonsentrerte