BIETIGHEIM/OSLO (VG) (Tsjekkia-Norge 16-34) Bakspiller-rekka med Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Nora Mørk herjet da Norge knuste nok en motstander i VM.

Så langt i VM har ingen vært i nærheten av å stoppe de norske håndballjentene. Tsjekkia var intet unntak. For også i nest siste gruppespillkamp var motstanderne sjanseløse.

Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Nora Mørk var suverene for Norge, og sto for 18 av de 20 første målene.



– Første omgang var solid, men det synes jeg egentlig det var fra alle kanter. Vi var giftige fra alle posisjoner omtrent. Det funker sinnssykt bra med Veronica og Stine. Vi er på en måte like, men veldig forskjellige også. Vi leser hverandre godt, og når Tsjekkia velger å stå så flatt som de gjør, blir det rett og slett for enkelt for oss i dag, sier Mørk til VG.

– Det er viktig at både Nora, Stine og jeg har kommet i gang. Både for oss og for laget. Vi kjenner hverandre godt, alle tre er små med speed i beina. Det fungerer veldig bra. Vi har spilt sammen i mange, mange år. Og det er godt videoarbeid ved siden av trening og ved siden av kamper. Da blir man gode, sier Kristiansen til VG

– Jeg har jobbet knallhardt både mentalt og fysisk. Både på trening og jeg har sett video av meg selv, så dette var veldig, veldig deilig. Fortsettelsen i mesterskapet for meg går bare en vei. Og det er oppover, legger hun til.



Som Ungarn, Argentina og Polen ble til slutt også Tsjekkia knust. Norge falt litt ned i andre omgang, men var i realiteten aldri truet og vant 34–16.

– Det var veldig gøy. Og fryktelig mye som stemte både fremover og bakover. Dette bygger mer selvtillit. Veronica, Nora og jeg liker veldig godt å spille sammen. Jeg trives utrolig godt mellom de to, sier Stine Bredal Oftedal.

Håndballjentene var allerede klare for åttedelsfinale før kveldens kamp. Nå venter en ren gruppefinale mot Sverige fredag.

– Det hadde vært deilig med en ny storseier mot Sverige, men jeg tror det kommer til å bli mer fysisk. Det ligger litt ære i å vinne den, men jeg er ikke så glad i å tape generelt sett, sier Bredal Oftedal.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne den gruppa, sier Mørk.

Målshow

Norge tok nok en gang kommandoen fra start, og ledet 6–2 etter syv minutter.

Den ledelsen fortsatte bare å øke. Bakspillerrekka med Bredal Oftedal, Mørk og Kristiansen var fantastiske for Norge i første omgang. Alle tre hadde full uttelling før pause og scoret 18 av de totalt 20 målene håndballjentene dunket i mål den første halvtimen.

SEIERSKYSS: Camilla Herrem feiret med kjæresten Steffen Stegavik etter storseieren mot Tsjekkia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





Norge bommet på bare tre avslutninger i første omgang og sto samtidig godt i forsvar. Tsjekkia var aldri i nærheten, og de norske jentene ledet hele 20–7 til pause.

Den norske festen fortsatte i andre omgang. Norge fortsatte å hamre inn mål, mens Kari Aalvik Grimsbø kom inn og sto som en vegg mellom stengene.

Utover omgangen gjorde Thorir Hergeirsson en del bytter. Mesterskapsdebutantene Helene Gigstad Fauske og Emilie Christensen fikk en del spilletid. Til tross for flere norske bom og flere tsjekkiske mål i den andre omgangen enn den første, var ledelsen aldri truet.

Gruppefinale mot Sverige

Om Norge vinner mot Sverige fredag er gruppeseieren et faktum. Men om håndballjentene taper vinner svenskene gruppen på innbyrdes oppgjør.

– Norge er et utrolig bra lag og har gode spillere på alle posisjoner. Vi skal virkelig spille på topp for å ha en sjanse til å vinne, sier Johanna Westberg. Den viktigste svenske skytteren mener at Sverige må dra tempoet ned for å en jevn kamp.

– Vi må ikke blitt dratt med deres høye tempo. Norge er best verden på å spille raskt.

– Norge er kanskje 70 prosents favoritter til å vinne, sier strekspilleren Ulrika Toft Hansen. Hun har som Heidi Løke blitt mor.

– Man blir bare «forbannet» over at hun kommer så fort tilbake og er så god. Jeg har selv blitt mor og måtte kjempe, sier Toft Hansen, som brukte to år på å komme tilbake på landslaget.

– Som alle andre i Norge: hun trener, trener og trener. Det er vanskelig å trene seg tilbake etter en graviditet. Det skal jo leges. Jeg vet ikke om Løke har en healer eller hva hun har. Hun er bare Heidi Løke. Man blir jo bare misunnelig på at hun er slik, sier Toft Hansen. Hun spiller til daglig sammen med Sanna Solberg og Vilde Ingstad i danske Team Esbjerg.