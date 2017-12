Analyse av Katrine Lunde i VM: Tidenes comeback

ANALYSE: Det så ut til å være sluttkjørt. Men Katrine Lunde ville det annerledes. I VM overgår hun til og med Cecilie Legangers prestasjoner i 1999. 37-åringen blir Norges viktigste spiller i VM-finalen.

Hun tok fra Nederland alt håp om finaleplass i løpet av de første åtte minuttene. Norge hadde scoret fem og Lunde hadde bare sluppet inn ett eneste mål. Fordelingen av finaleplassen var ferdig etter under en sjettedel av spilletiden. Nederland-trener Helle Thomsen innrømmet det allerede i pausen.

Thorir Hergeirsson har ikke gjort mange feil i VM. Men det spørs om det var riktig å sette Lunde på benken fra start mot svenskene for en uke siden. Det skapte en tydelig usikkerhet over hele forsvarslinjen og bidro til uhørte 31 baklengsmål og tap mot lillesøsteren fra øst.

Landslagssjefen gjør det ikke igjen. I semifinalen kalte han og keepersjef Mats Olsson inn Lunde på benken allerede i pausen. Her skulle det tydelig spares på kreftene. Kari Aalvik Grimsbø kom inn og gjorde en utmerket jobb, men det er ingen tvil hvem som starter finalen.

Sverige-avgjørelsen blir definitivt ikke tatt om igjen. Katrine Lunde starter VM-finalen. Det sprer frykt hos motstanderen - uansett om det er Frankrike eller Sverige som møter Norge. Opptrinnet med dopingkontrollørene etter semifinalen kommer jo ikke til å påvirke hennes søndag. Muligheten er overveldende for at VM-finalen også blir strålende.

Katrine Lunde var nesten 34 år gammel da hun ble mamma for første gang i 2014. Györ viste umoderne holdninger når det gjaldt permisjonen hun måtte ta på grunn av graviditeten. Dermed sa hun takk og farvel etter stor suksess og klubbens to første Champions League-titler.

ANALYSE: VGs håndballreporter Jostein Overvik analyserer i Hamburg.

Lunde valgte en god lønn i Rostov-Don. I utgangpunktet ingen dum tanke å flytte til Russland der hennes tidligere trener i Danmark, Jan Leslie, styrte laget. Men han fikk snart sparken og Lunde gikk inn i karrierens tyngste periode.

Dermed ble hun ikke tatt ut til VM i 2015, men kom til OL i 2016. I Rio gjorde Lunde enkelte gode ting, men totalen var ikke god nok. Ingen protesterte da Silje Solberg ble valgt som Grimsbøs partner i Sverige-EM for ett år siden.

Det så faktisk sluttkjørt ut.

Men Lunde var snart ferdig med sin kontrakt i Rostov og skrev en ny med Vipers hjemme i Kristiansand. Gleden over at fremtiden lå klar på Sørlandet, tente en ny gnist i henne. Det så alle da Lunde spilte landskamper mot Frankrike i sommer. Hun var god igjen.

Resten er et norsk idrettseventyr av beste merke.

I VM har hun vært best igjen. Katrine Lunde har fått tilbake kicket i beina og autoriteten i bevegelsene og er VMs mest fryktede keeper. Det betyr enormt for Norge. Hun hadde denne posisjonen i 10 år fra 2004. Det ga syv gull i OL, VM og EM.

Med en heltent Lunde tilbake i troppen, vet Mats Olsson akkurat hvilke faglige knapper han skal trykke på. Samarbeidet deres er dypt og en klar årsak til håndballjentenes gullalder. Svensken har gjort det samme med både Grimsbø og Solberg. Han utøver ledelse på håndballens aller øverste hylle.

For Katrine Lunde har det gitt en klar oppgang fra høsten i Vipers: 92 redninger i VM på 191 skudd er fantastisk. Redningsprosent 48.

På VG-børsen er Katrine Lunde vurdert til 8,25 poeng i snitt gjennom de åtte VM-kampene. Hun hadde tidligere sitt beste mesterskap under i EM 2010 (7,00 i snitt), mens Cecilie Leganger spilte til 8,00 under VM-suksessen i 1999. Heidi Tjugum var omtrent like god i EM 1998, mens det ikke finnes børstall fra Legangers eventyrlige VM-debut i 1993.

Uansett er Katrine Lunde i ferd med å gjøre tidenes VM for Norge.

Det må være tidenes comeback.

Til våren fyller hun 38 år.

Det er nesten ikke til tro.

