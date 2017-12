Mener Berge har tidenes sterkeste norske tropp til håndball-EM

Frode Kyvåg (72) er ikke i tvil, og landslagsspiller Espen Lie Hansen (28) mener det samme: Norge har aldri sendt en sterkere herretropp til et håndballmesterskap enn gjengen som reiser til Kroatia-EM i januar.

De 18 navnene (inkludert to reserver) ble offentliggjort av landslagssjef Christian Berge tirsdag, og inneholder blant annet syv proffer fra Europas topprankede ligaer (Tyskland og Ungarn), syv spillere fra den danske serien (sjette best) og Sander Sagosen (22) i Paris Saint-Germain.

– Omtrent den samme troppen som var i Polen og Frankrike. Men når jeg sier at den aldri har vært sterkere enn denne, er det fordi de har lagt en alen til sin vekst. De har lært seg mesterskapsferdighetene og kommet opp på et nivå som må til i et mesterskap. Det viste progresjonen fra Polen (EM 2016) til Frankrike (VM 2017), sier mangeårig håndballtrener Frode Kyvåg, som skal være studioekspert for TV 3 under EM i Kroatia i januar.

– Får god matching



Dit reiser Norge med fin bagasje i fjerdeplassen fra EM for snart to år siden og VM-finalen fra januar i år. Venstreback Espen Lie Hansen tror heller ikke Norge har mønstret et så sterkt lag tidligere.

– Nei, ikke med tanke på hvor alle spiller hen. Nå har vi spillere rundt om i hele Europa. Der man får god matching, påpeker Midtjylland-spilleren til VG.

Før EM på hjemmebane i 2008 kalte tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen sine daværende 16 menn for den beste troppen han har hatt over to sider i VG.

Det laget slo vordende europamester Danmark i gruppespillet, men klarte aldri å avansere til semifinalen. Kanskje er den troppen – med blant annet Steinar Ege, Glenn Solberg, Frank Løke, Håvard Tvedten, Kristian Kjelling og Børge Lund (assistent i dag) – i kvalitet den mest naturlige å sammenligne med dagens.

– Det er en del år siden vi har hatt så mange gode spillere i så gode klubber, som presterer uke etter uke. Men vi må få samhandlingen til å sitte, ikke ha for lavt bunnivå og treffe et toppnivå, mener trener Christian Berge.

Kun to kanter



Norges suksesstrener gjennom de to siste mesterskapene har brukt mye tankekraft før han endte på sine 18 navn. Blant dem bare to rene kantspillere: Kristian Bjørnsen (28) fra Wetzlar og Magnus Jøndal (GOG Svendborg frem til sommeren).

Men Berge har mange ideer og flere planer, inkludert muligheten for å oppgradere vingene André Lindboe og Magnus Søndenå fra rekruttlandslaget. Men også å bruke bakspilleren Gøran Sørheim fra Drammen i en slags dobbeltrolle.

– Han var nok den siste puslespillbrikken som falt på plass. Vi har prøvd å se i krystallkulen på hva vi møter. Sørheim må selv være villig til å ta den rollen, han har ikke spilt mye kant før, men det svaret kom fort tilbake, sier Berge til VG.

Flora av høyrebacker



Til Kroatia tar han også med hele fire venstrehendte backer i Magnus Abelvik Rød (20), Eivind Tangen (24), Harald Reinkind (25) og Kent Robin Tønnesen (26).

– Norge har fire bombekastere på høyrebacken. Der er vi unike, tror TV 3-ekspert Frode Kyvåg.

Men Berge åpner for å skyve den 20-årige Bundesligaproffen Magnus Abelvik Rød inn som midtback. Han er nyoperert på grunn av en fingerskade, men rekker EM.

– Han har naturlig bra bevegelighet, bra spillhode og vinner offensive dueller. Han i midten får vi nok se i mesterskapet, røper Christian Berge.

Espen Lie Hansen tror Norge er blant flere lag som kan vinne gull i EM: