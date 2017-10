Ny bragd av Elverum i Champions League

(Elverum-Gorenje Velenje 29-28) Nok en gang tryllet Elverum i Champions League. Det kan ende med avansement.

Sist helg vant Elverum over Bucuresti. For to uker siden vant de sensasjonelt over Ademar Leon i Spania. Med seier over slovenske Gorenje Velenje søndag er den norske klubben nå oppe i seks poeng i gruppe C. De har tre seirer på rad. Dermed er det fire lag som alle har seks poeng i teten.

– Det vil ikke overraske meg om de ender blant de to beste i gruppen, fastslo Viasat-ekspert Gunnar Pettersen etterpå.

– Slovenerne liker ikke dette tapet, sa han da det ble bråk ute på banen idet sluttsignalet lød.

Les også: Elverum slo tidligere Champions League-vinner

– Jeg synes faktisk vi var bedre enn dem. Følelsen var at vi kom til mye angrepsmessig, sa trener Michael Apelgren på Viasat.

– Guttene går ut og gjør det vi er blitt enige om.

– Nok en gang en utrolig prestasjon av Elverum. Vi begynner å få respekt ute i verden også på klubbsiden, fortsatte Gunnar Pettersen og mente at «Elverum utvikler seg stadig». Han sa at særlig forsvarsspillet var på rett vei.

Én av Elverums aller viktigste spillere, målmannen Morten Nergaard, måtte gå ut med ryggsmerter bare drøyt fem minutter ut i kampen. Vegard B. Øien overtok i Elverum-buret.

– Han har redninger på viktige tidspunkter, fastslo ekspert Gunnar Pettersen.

Les også: Elverum stjal poeng fra russisk legende.

– Vegard plukker fram det beste, fastslo Apelgren.

Ved pausen sto det 17-14 til hjemmelaget. Elverum lå stort sett to eller tre mål foran i 2. omgang, men midtveis begynte det å stoppe opp litt. Trener Michael Apelgren valgte å ta timeout på 25-24.

Først Nikolaj Mehl, så Tine Poklar sendte Elverum i tomålsledelse, og deretter gjorde Gulliksen 28-25 fra kanten da fem minutter gjenstod.

Slovenske Poklar gjorde 29-26 mot sine landsmenn. Gjestene kom tilbake, men keeper Vegard B. Øien hadde en utrolig viktig redning på 29-27.

Trener Apelgren var ellers veldig fornøyd med Magnus Fredriksen, 20-åringen de hentet fra Falk Horten.

– Fredriksen er et superkjøp, fastslo Pettersen på Viasat-sendingen.

– Vi får flere og flere som han. Sander Sagosen startet det hele, sa Pettersen.

Michael Apelgrens fotrappe Elverum møtte et veldisiplinert slovensk lag. Nå står både Gorenje Velenje og Elverum med seks poeng i gruppe C. Neste kamp for Elverum er bortematchen mot Gorenje.

Ikke på 17 år har et norsk herrelag tatt seg videre fra gruppespillet i mesterligaen i håndball.

Elverum – Velenje (Slovenia) 29-28 (17-14)

2270 tilskuere. Mål Elverum: Nikolaj Mehl 5, Didrik Wennberg Linderud 4, Kevin Maagerø Gulliksen 4, Magnus Fredriksen 3, André Lindboe 2, Thrainn Orri Jonsson 2, Jonas Burud 3, Tine Poklar 4, Kristian Krag Ørsted 1, Aleksander Børresen 1. Toppscorer Velenje: Nejc Cehte 9. Utvisninger: Elverum 1 x 2 min., Velenje 3 x 2 min.