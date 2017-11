Elverums eventyr setter nye rekorder

ANALYSE: (Elverum-Kadetten Schaffhausen 26-22) De setter nye klubbrekorder hele tiden. Elverum har en tredjedel av lønnsbudsjettet til Kadetten. Men slo sveitserne igjen.

Stabæk rapper cupfinalebilletten fra Larvik og Elverum hamler opp med en flere ganger større klubb. En fin kveld for dem som elsker både overraskelser og sportslig utvikling.

Norges beste håndballklubb vant sin fjerde seier i Champions League og henger fortsatt med i kampen om kvartfinaleplass. Klubben har aldri spilt en bedre enn dette i forsvar. Elverums egenproduserte keeper, Morten Nergaard, kom tilbake fra fire uker med ryggproblemer, leverte 16 redninger og en kamp av internasjonal klasse.

Han blir betalt bare en brøkdel av Kadettens store stjerne, Gabor Csascar. Ungareren skal etter sigende ha omtrent 200.000 kroner i måneden i Sveits. Den kroatiske landslagskeeperen, Ivan Stevanovic, kan være betalt omtrent like – i håndballsammenheng – fyrstelig. Han ødela i fjor den norske OL-drømmen med fantastisk redninger i Herning.

SUKSESS IGJEN: Elverum jubler etter sin fjerde seier i denne sesongens Champions League. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

Men i Terningen Arena ble stjernekeeperen overgått mange ganger av Elverums egen keeperlegende, som spilte sin siste av åtte landskamper helt tilbake i 2012. Nergaard er klubbspiller med påstått avslappet forhold til trening og en helt egen spillestil. Med bredere fotstilling og lavere tyngdepunkt enn de fleste vil anbefale for en målvakt.

Det fungerer.

Nergaard er et kampdyr. Han smitter omgivelsene med sin vinnervilje både på og utenfor banen. Schaffhausen fikk til og med et baklengsmål av den aggressive Elverum-keeperen.

Etter to gode sesonger i Champions League har Elverums eventyr bare utviklet seg denne sesongen. For å beskrive hvilket steg dette er for en norsk herreklubb. Fra 2008 til 2010 tok Drammen og Fyllingen null poeng på 16 gruppespillkamper i Champions League. De tre siste sesongene har Elverum tatt 23 poeng på 27 kamper.

Den unge hardtarbeidende treneren, Michael Apelgren (33), har tatt med seg det beste fra svensk og spansk håndball og har bygd et lag ut fra forutsetningene han har i porten til Østerdalen.

Det fungerer.

Unge spillere som Magnus Frederiksen, Kevin Gulliksen, Håkon Ekren og Jonas Burud vokser for hver kamp.

ANALYSE: VGs håndballjournalist Jostein Overvik. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Angrepsspillet var langt fra perfekt mot sveitserne. De personlige feilene florerte i perioder for begge lag. Men Andre Lindboe leverte høy klasse med åtte mål på bare 10 skudd. Det fineste kom da Apelgren ba om en flyger fra venstrekanten i undertall.

Han fikk som bestilt.

Pasningen til Nikolaj Mehl og Lindboes fulltreff, var kampens store høydepunkt. 2410 elverumsinger skrek seg hese. Det er stinn brakke i håndballbyen ved Glomma.

Klubben ligger langt fra europatoppen i kroner og øre, men har klart å kapitalisere godt på Champions League. Omsettingen kan ende på 21 millioner kroner. Det er ny rekord. 5–6 av millionene tjener Elverum på å spille internasjonalt.

Ordningen med to nivåer i Champions League har vært ren lykke for Elverum. Ikke rart klubben jobber steinhardt – sammen med svenske og danske klubber – mot at Champions League fra 2020 skal bli en eksklusiv turnering med bare 12 lag.

Nå ligger Elverum med sine åtte poeng likt med Skjern og Gorenje Velenje (som begge har en kamp mindre spilt). De har tapt en kamp stort for danskene og slår ikke slovenerne på innbyrdes oppgjør. Dermed er kvartfinalen et stykke unna.

Men ingen ting er umulig i et eventyr.