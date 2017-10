(Elverum - Dinamo Bucuresti 40-32) Elverum vartet opp med festhåndball hjemme mot rumenske Dinamo Bucuresti og tente håpet om avansement.

Etter to tap og én seier på de tre første kampene i gruppespillet i Champions League, var Elverum avhengig av et godt resultat mot tabelljumbo Dinamo Bucuresti. Et tap ville gjort det vanskelig å avansere fra gruppe C, der kun de to beste går videre til playoff.

Elverums ving André Lindeboe ble kåret til hjemmelagets beste spiller etter åtte scoringer. Det var et etterlengtet opptur for mannen som ble vraket fra Christian Berges landslagstropp i forkant av Golden League for tre dager siden.

– Hele sesongen har vært så som så, men man jobber hver eneste trening for at det skal sitte. I dag løsnet det litt, så får vi håpe at det løsner skikkelig etter hvert, sa Lindeboe til Viasat.

– Som tatt ut av læreboka

Og Elverum festet grepet tidlig i Terningen Arena og godt hjulpet av Nikolaj Mehl og Kevin Gulliksens fem scoringer, ledet hjemmelaget 19-15 til pause.

– I perioder har det sett ut som tatt ut av læreboka, uttrykte Viasats ekspertkommentator Frode Kyvaag entusiastisk på stillingen 16-12 til Elverum i førsteomgang.

Selv om Elverum slet med å ta ut rumenernes strekspiller Marius Mocanu (ti mål), byttet Bucuresti, slavisk, to mann mellom hvert angrep og forsvar. Det gjorde dem sårbare på kontringer, noe Elverum utnyttet til gangs.

– Ankomsten og den villigheten til å stå på hele veien inn, det er en forholdsvis ny sak man ser fra Elverum i år. Og det er derfor det går så mye fortere, de får mange flere ballkontroller og det går i et vanvittig tempo. Dette her er champagne-håndball, sa Kyvaag i pausen.

Da fikk man bare tåle at Elverum hadde bommet tre av tre ganger fra syvmeteren da lagene gikk i garderoben.

Skjerpet forsvarsspillet

Ni minutter ut i andre omgang ledet Elverum med seks, og forsvarsspillet fremstod mye mer solid enn før pausen. Da tok Bucurestis trener, Eliodor Voica, timeout.

– Dette er noe av den råeste Elverum har vist oss i Champions League noensinne, sa kommentator Daniel Høglund da hedmarkingene herjet som mest.

Mot slutten raknet det for gjestene og på det meste ledet Elverum med ni mål med snaue seks minutter igjen. I det sluttsignaet hørtes, hamret Håkon Bratvold Ekren inn kampens siste mål, kveldens 40 (!) i håndball-Europas gjeveste selskap.

Seieren betyr at Elverum rykker opp til fjerdeplass i gruppe C, à poeng med Kadetten Schaffhausen fra Sveits (fire). Likevel er Elverum to poeng bak plassene som gir avansement til playoff.

