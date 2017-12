Derfor er håndballjentene private på Instagram

Flere av håndballjentene har lenge valgt å holde privatlivet skjult på sosiale medier. Nå åpner medaljegrossistene for å dele mer.

Sosiale medier har blitt en plattform de fleste norske idrettsutøverne bruker daglig for å kommunisere med fansen. Og de er voldsomt populære: Martin Ødegaard har blant annet hele 2,2 millioner følgere på Instagram, Petter Northug har 408.000 og Aksel Lund Svindal har 393.000 følgere.

Men blant håndballjentene er det flere spillerne som har valgt å holde privatlivet sitt skjult på sosiale medier – særlig på Instagram ved å ha lukkede profiler.

Amanda Kurtovic, som for ikke lenge siden fant lykken med hockeyprofilen Brede Csiszar, er en av dem som har valgt å ha privat profil. Hun har i skrivende stund «bare» 785 følgere.

– Noen dager kunne jeg godt tenke meg å ha en åpen profil, men andre dager vil jeg dele bilder av familien min som er på besøk eller bare være litt mer privat. Da har jeg lyst til å verne litt om privatlivet mitt. Jeg synes det er behagelig å ikke være redd for at bildene jeg deler blir tatt i bruk til noe annet, sier hun.

– Hvorfor tror du flere av håndballjentene har valgt å ha privat profil?

– Det er nok tilfeldig, vi har aldri snakket noe mer om det enn når vi har hatt medierådgivning. De har sagt vi skal passe på hva vi sier, og være bevisst på det. Ting kan jo endres og tolkes på en annen måte enn en man vil. Men alle er forskjellige.

– Hva slags bilder ville du delt de dagene du kunne ønske du hadde åpen profil?

– Jeg vet jo selv hvordan det er å ha forbilder på idrettsbanen. Det er gøy å følge med på hva de gjør på privaten. Det hadde vært kult å dele bilder av at vi vinner eller tar medaljer, men jeg vil gjerne ha en balanse, sier hun og forteller at hun kanskje vil lage en åpen profil i etter hvert.

–Kjæresten min har åpen profil, da. Så det blir jo delt litt, legger hun til og ler.

Husker du? Derfor bretter Amanda Kurtovic opp trøya: – Deilig å lufte bicepsen litt

Vil ha kontroll

Også landslagskaptein Stine Bredal Oftedal har privat profil.

– Det er rett og slett fordi jeg ønsker å ha kontroll over hvem som ser det jeg legger ut på Instagram. Egentlig er det den eneste grunnen, sier Györ-spilleren, som har 1013 følgere.

– Det er ting jeg legger ut jeg ønsker jeg kunne delt med fansen. Jeg har vurdert å åpne den flere ganger, eller kanskje lage en ekstra profil som er offentlig. Noen ganger er det kjipt den er privat, men jeg har jo valgt det selv. Nå føler jeg det blir litt kjedelig å gå tilbake for å endre det, sier hun og legger til at hun tror det er helt tilfeldig at flere av håndballjentene har valgt å ha private profiler på sosiale medier.

– Det er ikke sånn at vi pusher hverandre på at det skal være privat, det er helt individuelt. I hvert fall for meg!

Stine Skogrand har samme grunn som Bredal Oftedal: Hun ønsker å ha kontroll på hvem som ser, og kan bruke, bildene hun legger ut på sosiale medier.

– Bortsett fra det er det ikke noe jeg tenker på, sier hun.

Se kontaktannonsen til single Vilde Ingstad, som også har privat profil, på Instagram:

Flere åpner profilen

Nora Mørk og Emilie Hegh Arntzen har også vært private tidligere, men har nylig valgt å åpne sine profiler.

– Etter hvert da jeg kom med på landslaget var det en del nye som sendte meg forespørsler om å følge meg, spesielt unge jenter. Da tenkte jeg på det, og det var jo egentlig ikke mange av bildene jeg ikke ville alle skulle se. Jeg har ingenting å skjule, så da kunne jeg like gjerne ha åpen profil, sier Hegh Arntzen.

– Hvorfor tror du flere har, eller har hatt, private profiler?

– Når vi er på landslaget er det jobben vår, og da er det jo mye som deles. Jeg skjønner at andre vil holde resten privat. På Instagram kan man bestemme selv, og det er ganske deilig. Jeg respekterer de jentene som har lukket profil ved å ikke tagge dem i bilder for eksempel. Mange har jo ikke profiler med fullt navn, så da «outer» jeg ingen, forteller Vipers-spilleren.

Les også: Sundby: – Kan ha gått glipp av millioner på ikke å være på sosiale medier

– Det kan bli litt mye media



Camilla Herrem er imidlertid en av håndballjentene som er mest aktiv på sosiale medier. Hun tror grunnen til at flere av jentene har private profiler er det trykket fra media lagvenninnene opplever.

– Jeg liker Instagram fordi jeg vet folk er interessert i å se hva vi holder på med i hverdagen også. De liker å se hvordan vi trener og hva vi gjør, og jeg synes det er fint å ha en sånn kontakt med fansen, sier Herrem.

– Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn at flere har hatt lukkede profiler, men nå er det flere som har åpnet. Det er jo veldig mye i media ellers, så man føler kanskje man får litt nok, fortsetter hun.

– Det er nok bare tilfeldig at flere har begynt å åpne profilene sine nå, men det handler nok også litt om at når man har sponsorer er det veldig enkelt å reklamere på Instagram.