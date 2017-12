Landslagsprofil Veronica Kristiansen kaller pressen «høns» og «hyener»

Veronica Kristiansen (27) kaller pressen under VM «hyener», og forsvarer at lagvenninne Nora Mørk (26) ikke ville snakke med pressen da de kom hjem fra VM.

Da Norges landslag mandag landet på Gardermoen med VM-sølv i bagasjen, var flere av spillerne uvillige til å prate med de fremmøtte pressefolkene. Blant dem var Nora Mørk, som svært kortfattet gjorde det klart at hun ikke ønsket å la seg intervjue.

Isteden for å svare på kritikken fra de franske spillerne konsentrerte hun seg om hunden Panda, som hun i møtte igjen for første gang etter mesterskapet.

Etter kort tid gikk Mørk ut dørene på Gardermoen med Panda i bånd.

Tirsdag gikk Mjøndalen-trener Vegard Hansen hardt ut mot Mørk på Twitter.

– Prat med pressen også dagen etter tap. Så stor er hun ikke, skrev han blant annet.

Det fikk Mørks landslagsvenninne Veronica Kristiansen til å gå i forsvarsposisjon.

I en lang melding beskrev hun Hansens melding som respektløs, før hun kalte pressen «høns» og «hyener».

Senere presiserte Kristiansen at hennes reaksjon ikke handlet om hvorvidt saker har vært positive eller negative, men trykket mot én person

– Det må vi ta til oss



Den karakteristikken må norske sportsjournalister tåle, mener Reidar Sollie, leder for Norske Sportsjournalisters Forbund.

– At vi karakteriseres som hyener og andre dyrearter er vi vant med, det må vi bare ta til oss, sier han.

Han er derimot ikke enig i at håndballstjernene har fri når de lander på Gardermoen etter et VM.

– Dagen etter en tapt VM-finale er det naturlig at nøkkelspillerne snakker med mediene. Det er helt betimelig å kunne forvente at Mørk stiller opp, sier han til VG.

Kommunikasjonssjef etterlyser forståelse

Landslagets mediesjef Halvor Lea mener Kristiansens utspill ikke kan vurderes alene, men må sees i lys av «konstant medie-overvåkning og medievurdering i 17 dager under VM» spillerne har opplevd gjennom mesterskapet.

– Dette må spillerne akseptere og leve med. Kanskje kan mediene se litt stort på frustrasjonen som kommer til uttrykk når en spiller stiller opp for en lagvenninne? skriver han i en e-post til VG.

Lea mener også at Mørks nei på Gardermoen må sees i lys av at hun under VM har vært Norges mest etterspurte spiller, samtidig som hun hadde en svært tøff inngang til mesterskapet.

Vurderte å droppe mesterskapet

Hun vurderte å droppe hele mesterskapet etter at telefonen hennes ble hacket, og private bilder ble spredt på internett.

– Det går an å vise forståelse for Mørks totalsituasjon, og at hun heller ønsket å møte sine nærmeste enn å snakke med mediene, skriver Lea.

VGs sportssjef Øyvind Brenne påpeker at VG lot være å lage en sak da Mørk mandag ikke ville snakke med pressen, og at VG Sporten har forståelse for at hun er sliten etter VM, skuffet over finaletapet og at hun har hatt en krevende høst.

– Det jeg mener at er en sak, er når en håndballprofil som Veronica Kristiansen går ut og omtaler norske pressefolk som hyener, på bakgrunn av at de forsøker å gjøre jobben sin på offentlig sted i etterkant av en håndballkamp som samlet nasjonen foran skjermen, sier han.