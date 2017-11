Tiger Woods imponerte i comebacket: – Jeg blir rørt!

Endelig var golflegenden Tiger Woods (42) tilbake på banen, og han leverte meget solid spill. Hallvard Flatland (60) og Henrik Bjørnstad (38) gleder seg stort over det stjernen leverte.

– Jeg blir så inderlig glad av å se Tiger Woods skadefri, og når han leverer det spillet der. Dette gleder et golfhjerte, og jeg tror det er mange forståsegpåere som måper nå. Jeg blir rørt! sier Hallvard Flatland til VG.

Den tidligere golfkommentatoren så at Woods fullførte de første 18 hullene i Hero World Challenge, for øvrig Woods' egen turnering, tre slag under par.

– Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg har ikke spilt på en stund, så det er trivelig å gå ut her og få det resultatet. Det er gøy å være på resultatlista igjen, sa Woods ifølge NTB.

Sjekk stillingen her!

Spillet 42-åringen leverte i sin første turnering siden februar, var imponerende.

– Dette var over all forventning. Slagmessig er han så stødig, og puttingen var veldig bra. Han gjør noen få feil, men blir maksimalt straffet for de tre feilene han gjør, sier Henrik Bjørnstad til VG.

STJERNESPEKKET: Amerikanske Justin Thomas (t.v.) er blant stjernene som konkurrerer mot Tiger Woods i denne turneringen. Her slår de av en prat etter de første 18 hullene. Foto: Mike Ehrmann , AFP

Han har tidligere spilt PGA-turneringer mot Woods, og kommenterer comebacket-turneringen for Eurosport, som skal sendte golfgodbiten frem til avslutningen søndag. Bjørnstad regner nå med at Woods kommer til å levere storspill de kommende dagene på Bahamas.

– Ja, når han fikk denne starten tror jeg det er gode muligheter for at han fortsetter i samme stil. Han gikk par fem-hullene ett slag over par, og der tror jeg han kommer til å spille bedre i de neste rundene, sier Bjørnstad.

Woods har hatt noen turbulente år, og har altså ikke vunnet en PGA-turnering siden 2013. Men totalt har han 79 seirer på PGA-touren, og 14 Major-turneringer. Store ryggproblemer har satt ham ut av spill på golfbanen, og utenomsportslig har han gått på den ene smellen etter den andre. Så sent som i sommer ble han arrestert for å ha kjørt i påvirket tilstand, og la seg inn på en rehabiliteringsklinikk.

Nå har han uttalt at han er helt kvitt alle ryggsmertene, og spillet i åpningsrunden kan tyde på at det er noe stort på gang.

Woods tatt for kjøring i ruset tilstand – innrømte skyld

– Jeg tror han kan vinne allerede nå i helgen, og holder han seg frisk er det ingenting i veien for at han vinner PGA-turneringer igjen. Se nivået på dem som spiller i denne turneringen, dette er ypperste klasse, understreker Flatland.

Det er totalt 18 meget solide navn som deltar i turneringen, og briten Tommy Fleetwood leder med seks slag under par. Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas og Justin Rose er også med i tillegg til Rickie Fowler og Henrik Stenson. For å nevne noen. Woods ligger på delt åttendeplass.