OSLO/HAMAR (VG): Med tre priser tok Karsten Warholm (21) storeslem på Idrettsgallaen lørdag.

– Det er ekstremt stort, kommer ikke unna det. Det er veldig gøy å se at dette har gitt mer enn til bare meg selv, sier Warholm til VG.

Årets mannlige utøver, utøvernes pris og årets navn. Alle prisene gikk til den norske verdensmesteren på 400 meter hekk. I tillegg fikk treneren hans, Leif Olav Alnes, prisen som årets trener.

– Sterkt

– Jeg har drømt om å være her. Da er det sterkt å være det. Jeg kunne ikke gjort det alene, sa Warholm fra scenen.

– Jeg er bare stolt og ydmyk og vil takke alle, fortsatte Dimna-løperen.

Ellers dro han er par spøker, takket trener, familie og kjæreste. Han virket ekstra preget over prisen han fikk av de andre idrettsutøverne:

– Hvis jeg ser rørt ut nå, er det fordi jeg måtte skjære løk i pausen, sa Warholm.

TRIPPEL: Karsten Warholm ble scenevant i Hamar lørdag. Foto: , Bildbyrån

Dropper nachspiel

– Å få en pris av dem som jobber like hardt som meg er ekstra stas fordi de vet hva som ligger bak. For min del ser kanskje de fleste på meg som en klovn som slår vitser. Men sannheten er at jeg også har mine seriøse sider, og det får jeg ut på banen. Det er derfor jeg sliter med å holde masken nå, fordi det betyr mye for meg, fortsatte han.

Warholm skal tidlig opp i morgen og han skal ikke på noe nachspiel. Han reiser på treningsleir søndag.

– Det var overveldende med to priser, men det som rører meg mest med utøvernes pris er at vi har så mange flotte utøvere som stemmer, sier Warholm til VG.

Disse vant pris på Idrettsgallaen:

Årets gjennombrudd: Johannes Høsflot Klæbo

Årets mannlige utøver: Karsten Warholm

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Birgit Skarstein

Årets trener: Leif Olav Alnes

Årets lag: Håndballandslaget for herrer

Årets kvinnelige utøver: Marit Bjørgen

Årets forbilde: Bjarte Myrhol

Årets ildsjel: Terje Våg

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Andreas Bjørnstad

Utøvernes pris: Karsten Warholm

Årets navn: Karsten Warholm

Hedersprisen: Egil «Drillo» Olsen

