Superhelgens høydepunkt: Ikke ball. Ikke ski.

Kommentar I en real «klype seg i armen-helg» for norsk idrett, skjedde det aller mest uvirkelige hverken med ski eller ball, men med løpesko.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Aksel Lund Supermann er pinadø tilbake i toppen IGJEN, etter at han nok en gang har vist en aldeles mirakuløs evne til å trene seg opp igjen etter skade. Utforseieren i Beaver Creek er Svindals 33. i verdenscupen, og nå er mannen som har vært så lenge ute plutselig igjen blant de heteste norske kortene i OL i PyeongChang,

Nora Mørk viser også en helt vanvittig viljestyrke, om enn under ganske andre omstendigheter, når hun evner å prikke mesterskapsformen på så imponerende vis, etter en blytung periode med samlivsbrudd og private bilder på avveie.

Johannes Høsflot Klæbo er så ung, og likevel så voksen, og viser tegn på å kunne dominere langrennssporten i årevis fremover. Han er allerede kongen av sprint, og nå tar han distanse etter distanse med bravur. Hvor skal dette ende?

Det er også grunn til betydelig armklyping over at miniputten Ranheim er klare for det øverste nivået i norsk fotball, mens tradisjonsbærere som Viking og Fredrikstad skal ned til henholdsvis nivå to og tre.

Legg på Maiken Caspersen Falla, Tarjei Bø, Frode Kippe, Henrik Kristoffersen og kombinertlandslaget, så har du allerede litt av en helg i sum. Og da lever vi godt med at Charlotte Kalla gjør langrennsvinteren spennende på damesiden, ved å røske litt opp i det sedvanlige norske hegemoniet.

Det sprøeste er derimot er at INGEN av disse imponerende prestasjonene er helgens sportslige høydepunkt.



Og de er til og med ganske langt unna å være det.

For det en 26-åring ved navn Sondre Nordstad Moen gjorde i Japan, er så uvirkelig at det nesten ikke er mulig å beskrive hvor stort det er.

Tallet er 2:05:48 - avstanden 42 195 meter - løpet Fukuoka maraton.

Det er ikke bare det raskeste en europeer har løpt en maratondistanse noensinne, hvilket er en helt rå prestasjon i seg selv, men det begynner å bli farlig nær de aller ypperste, og det i en idrettsgren dominert av utøvere med fødested innmari langt fra Trondheim.

Nordstad Moen har valgt å la seg inspirere av afrikansk treningskultur, hatt lange treningstrekk der det løpes aller fortest når det skal løpes langt, og opplever nå en progresjon som overgår alt noen kunne drømme om.

Alle som har drevet litt med løping har et forhold til hvilken ekstrem hastighet han ikke bare løper i, men som han klarer å holde over så lang tid. Du kan jo prøve selv og se hvor lenge du holder snittfarten hans på en tredemølle.

Den er på over 20 kilometer i timen.

Med den fremgangen Nordstad Moen opplever, er det neimen meg ikke godt å si hvor dette langdistanseeventyret skal ende.

Men allerede er det stort nok til å overgå alle i det som er vinterens villeste norske helg på lenge.

PS. Verdensrekorden på maraton holdes av Dennis Kimetto, på 2:02:57.