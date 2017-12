Oppladningen til søndagens rekordløp har ikke vært problemfri for Sondre Nordstad Moen (26).

Rundt 06.20 norsk tid søndag morgen løp Sondre Nordstad Moen inn til europeisk rekord på maraton i Fukuoka, Japan. Seks uker etter at han knuste den norske rekorden på halvmaraton i Valencia.

Bakgrunn: Satte europeisk rekord på maraton

Oppladningen til rekordløpet på 2.05.48 har imidlertid ikke vært foruten utfordringer.

– Tiden på halvmaraton i Valencia indikerte jo at jeg kunne løpe på mellom 2.05.30 og 2.06, så det var ikke et sjokk sånn sett, men jeg har jo hatt en del problemer med hælen, sier 26-åringen til VG søndag ettermiddag norsk tid, like over midnatt i Fukuoka.

VGs kommentator: Superhelgens høydepunkt

– Går til hodet på en

Mandag reiser tidenes raskeste europeer på maraton til sitt andre hjem, Kenya, før han reiser hjem til Norge senere i desember.

– Jeg skal ha en skikkelig sjekk på den hjemme i Norge for å finne ut hva som feiler den. Det er noe jeg må ta tak i. Det er ikke noe jeg kan løpe av meg, det er en belastningsskade, men det er ikke blitt noe verre siden februar. Men jeg kan ikke holde på sånn i lang tid.

Hælproblemene er ikke noe nytt. Han har slitt med hælen i nesten hele 2017.

– Men etter Valencia, på ujevne veier i Kenya, så ble det verre. Jeg var faktisk litt i tvil en stund om det ville holde, sier trønderen om oppkjøringen frem mot rekordløpet søndag.

Anbefalt: Rekordmannen pendler til Kenya

Han sier morgenene er preget av «pingvin-gange» og stivhet i foten.

– Det går jo til hodet på en i perioder, så det er en ekstra belastning. Skal jeg holde på med dette profesjonelt og holde på i lang tid, så må jeg få orden på det.

Husker du? Knuste Northug som 15-åring

Nordstad Moen fikk krysse målstreken i ensom majestet søndag. Det fikk ikke Wilson Kipsang, da han skulle juble for den daværende verdensrekorden på 2.03.23 i Berlin i 2013: