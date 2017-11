NRK-Post beste nordmann i New York maraton

Jann Post (37) ble nummer 49 totalt i søndagens New York maraton, med den imponerende tiden 2.32,53. Etterpå vanket det rosende ord fra Petter Northug (31).

Det gir en snittfart på litt under 17 kilometer i timen. I 42 195 meter.

– Dette må ikke forveksles med toppidrett, for jeg er mosjonist, understreker Post overfor VG.

Topp 50 i prestisjeløpet er uansett fasit, og en sluttid 40 sekunder bedre enn hans forrige personlige rekord, satt i Berlin.

– Jeg tenkte ikke på pers i det hele tatt. New York er et mye tøffere løp enn Berlin. På en god dag tenkte jeg at under 2.35 var mulig, men hovedmålet var under 2.40. Så løp jeg bare på følelsen, sier Post, som regelrett smadrett sitt eget tidsmål.

Posts tips: Tok av 24 kilo på ti måneder

Les saken under Jann Post og kommentatorkollega Torgeir Bjørns beste øyeblikk fra kommentatorboksen:

Northug-hyllest

– Følelsen sa at jeg løp riktig, mens klokka sa at det gikk litt fort. Jeg var litt redd for å sprekke, men så holdt det helt inn.

Overfor NRK uttrykker Petter Northug at han er imponert over mannen som følger ham fra kommentatorplass om vinteren.

– Legende! Eneste som er kjipt for min del er at han som sitter og kommenterer langrenn har høyere O2-opptak enn meg. Gratulerer, er Northugs melding til Post.

– Du sier du er mosjonist, men det være en god følelse å kjenne at man treffer på formtoppen?

– Det er klart, man legger en innsats i dette. Jeg løper få løp hvert år, så da sitter jeg der og er spent dagen før – selv om det ikke er VM- eller OL-gull i potten. Det er noe som er viktig for meg personlig. Jeg har løpt mange kilometer med dette som hovedmål, og da det er det en god mestringsfølelse å ha lyktes. Jeg har jo aldri løpt så fort ført, og de øyeblikkene her er grunnen til at jeg trener som jeg gjør.

Nordstad Moen: Smadret den norske rekorden på halvmaraton

KANONTID: Jann Post underveis i sitt personlige rekordløp. Foto: Privat

Dette er drømmen

Selv opplyser han at han trent rundt 10 timer i uken den siste perioden, noe som gir rundt 120 kilometer på beina.

Langrennskommentatoren går snart inn i en periode med mye reising rundt til snødekte områder, som er litt utfordrende for løpingen.

– Samtidig er man mer borte fra familien, så man kan trene på morningen. Men det er jo snø og vinter der jeg er, så jeg er litt avhengig av en tredemølle. Men det er ingen unnskyldninger egentlig. Vil jeg trene, så får jeg trent bra også til vinteren.

Post løp Berlin maraton i slutten av september. Da klokket han inn på 2.37,42. Det er en flatere løype, hvor løyperekordene er cirka to minutter raskere enn i New York.

– Jeg gamblet litt etter Berlin og trente hardt ganske kjapt etter løpet. Men det gikk jo bra, sier Post, som håper å få bikke under to og en halv time en dag.

– Å løpe på 2.29, det er en liten drøm.

Jakob Ingebrigtsen: Kollapset - måtte hjelpes opp bakken