BISLETT (VG) Da Sondre Nordstad Moen (26) løp i mål på 59,48 på halvmaraton i Valencia, skjønte han at ordet «doping» ville dukke opp. Etterpå valgte treneren å svare de som mistenkte nordmannen.

26-åringen sier til VG på Bislett stadion at han nærmest forventet det, etter å ha forbedret sin personlige rekord på halvmaraton med rundt to og et halvt minutt og på maraton med over fire minutter i høst.

Først første nordmann under en time på 21,1 kilomter. Så første europeer under 2.06 på 42,2 kilometer.

– Jeg skjønte jo det ville komme med en gang jeg kom i mål etter halvmaratonet i Valencia. Og han dopingkontrolløren, rekker Nordstad Moen å si før han vil vise med egen kropp hvordan han ble møtt i mål:

Bredbent, med begge hendene strakt ut til hver sin side.

– Han sto sånn for å ta imot meg da jeg kom i mål. Og det var jeg forberedt på. Altså, to og et halvt minutt forbedring på det nivået høres helt sykt ut, det forstår jeg, sier Nordstad Moen.

26-åringen opplyser om at han blir regelmessig testet mens han er på sine langvarige treningsopphold i Kenya.

– Kan du garantere at du aldri har vært dopet?



– Jeg kan garantere at jeg aldri har vært dopet, svarer rekordmannen.

Saken fortsetter under videoen:

Trener svarte på doping-mistanker

I løpeforum på internett ble ordet «EPO» brukt allerede samme dag som Nordstad Moens rekordløp på maraton i Fukuoka i Japan.

26-åringens italienske trener, Renato Canova, var selv inne og forsvarte Nordstad Moens fremgang på Lets Runs nettside.

TRENEREN: Renato Canova avbildet under en treningsøkt i Kenya i 2014. Her har han trent toppløpere i en årrekke. Foto: Getty Images

– Folk er blitt blinde av en stereotypisk tanke om at det bare er doping som kan føre til resultater, skrev Canova.

– Jeg håper dette resultatet, heller enn å bli knyttet til doping, kan få folk til å tro at det er mulig selv om man er ren. At det er mulig om man gjør et klart valg om et liv dedikert til idretten i en kort periode av livet, slik Sondre har gjort, skriver Canova videre.

Det var en respons etter kommentarer som:

– Som Lance (Armstrong, journ anm) ville sagt, dette er ikke normalt.



– Dette ser mistenkelig ut. Man trener med Canova i Kenya i ett år og så pang: Fra 2.12 til 2.05 på maraton på et år? Ikke til å tro.



– Kanskje forsøkte Renato seg med teorien om at EPO ikke fungerer på kenyanere?

– Man skjønner at det kan bli sånn med tanke på hvor mye juks det er i idretten, sier Nordstad Moen selv.

Mandag ettermiddag annonserte Bislett-general Steinar Hoen at det blir 10 000 meter under Bislett Games neste år til ære for Nordstad Moen, som skal forsøke seg på Are Nakkims norske rekord fra 1990.

Knallhardt treningsregime

Om han tar rekorden på 27.32,52, vil Nordstad Moen stå med norsk rekord på en mil, halvmaraton og maraton.

Trener Canova har innført et nytt treningsregime, med høyere fart på langturene som en del av miksen. I starten av Canovas treningsopplegg beskriver Nordstad Moen at han var så sliten at det i en måned føltes mest ut som veien mot en treningssmell, men at det løsnet sakte, men sikkert.

I tillegg til langturene har en av nøkkeløktene vært syv 3000-metere på ni blank, med en kilometers «pause» hvor han løp i rundt 17 kilometer i timen mellom hvert drag.

Pilene har pekt rett vei i hele 2017, men hovedpersonen selv beskriver det mer som endelig å ha fått ut noe av sitt potensial, heller enn utvikling i rekordfart.

– Jeg løp 1,02 på halvmaraton med «en og en halv fot» i 2012. Jeg løp også 1.02 i 2014 på Oslo Maraton, da var jeg fartsholder de første ti kilometerne i en helt annen løype (tyngre løypeprofil, journ anm). Og jeg var ikke trent for det i det hele tatt, sier 26-åringen.

Han viser til at å bruke 62 minutter under de nevnte forutsetningene, gjør det mulig å løpe langt raskere med optimale forberedelser og forhold.

Forbedringen på helmaraton-rekorden fra Hannover i april var på fire minutter og 19 sekunder. Løypen der er tyngre enn i Fukuoka, og Nordstad Moen hadde i tillegg magetrøbbel.

– Der var jeg god for en tid ned på 2.09, sier trønderen.

Saken fortsetter under videoen av et annet løpsfenomen i norsk friidrett:

Dopere: Ikke rett mentalitet

Nordstad Moen sier han ikke bruker for mye energi på folk som skriver i mistenksomme ordelag om hans utviklingskurve.

– Jeg vet selv hva jeg gjør. Man vet jo at stadig vekk konkurrerer man mot folk som tyr til snarveier. Men jeg får ikke gjort noe med det dem gjør. Hvis det er sånn at man står på pallen som nummer to, og alle tenker at «den som slo meg nå, den tyr i hvert fall til snarveier», da blir det i hvert fall vanskelig. Man må kunne stole på at dem som slår deg er rene, sier en engasjert 26-åring.

– En annen ting er at de som tyr til snarveier kanskje ikke har den rette mentalitet for å bli best heller, for det viser på en måte at du ikke har troen på at treningen du gjør er god nok, avslutter Nordstad Moen.