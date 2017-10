Nordstad Moen smadret den norske rekorden

Ikke bare satte Sondre Nordstad Moen norsk rekord på halvmaraton. Løpet er det tredje beste av en europeer noensinne.

Siden Geir Kvernmo løp inn på tiden 1.02.13 i Stockholm i 1988, har det vært norgesrekorden på 21,1 kilometer.

Søndag formiddag regelrett banket Sondre Nordstad Moen den tidligere rekorden, da han løp inn til tiden 59.47 i spanske Valencia.

26-åringen holder nå både norgesrekorden på hel- og halvmaraton.

NRKs friidretts-kommentator Jann Post synes det er vanskelig å sammenligne prestasjonen opp mot andre grener, men er klar på én ting.

– Dette er en av de største norske utholdenhetsprestasjoner uansett idrett gjennom tidene. Det er så fort at det er ikke til å forstå. Den rekorden han bare knuser, den har stått siden 80-tallet, poengterer Post, overfor VG.

Flere i 2017 baneløp skulle gi trønderen mer fart i beina inn mot kommende maratonsesong. Søndag viser at treningen har gitt utslag.

Post mener søndagens løp bærer bud om mye moro på maraton-distansen for 26-åringen, hvor hans personlige rekord per nå er på 2.10,07.

– At han kommer inn på 2,06 er ikke usannsynlig. Det er selvfølgelig mulig å løpe enda bedre. Men sånne dager kommer ikke hver dag. Vi snakker altså et nivå som gjør at han kan kjempe om topplasseringer i de største maraton i verden. Det er rett og slett utrolig at han er fra Norge og Trøndelag.

Satte rekord: Norgesrekord på maraton - satset på 10 000