Nordstad Moen satte europeisk rekord på maraton

Tiden 2.05,48 er den raskeste løpt av en europeer noensinne. Samtidig senket Sondre Nordstad Moen (26) sin egen norgesrekord med fire minutter og 20 sekunder.

I tillegg vant trønderen Fukouka Maraton, som startet rundt ti over fire natt til søndag norsk tid.

Han lå i tetgruppen hele veien, men de siste fem kilometerne økte han tempoet og kom alene til mål til europarekord på maraton.

På oppløpssiden tok han seg tid til å vinke til publikum inne på Heiwadai stadion, før han strakk begge hendene i været idet han passerte målstreken.

Husker du? Knuste Northug som 15-åring

I Fukuoka stilte han til start side om side med navn som Yemane Tsegay (VM-sølv 205) og Stephen Kiprotich (OL-gull i 2012 og VM-gull i 2013).

I et intervju med VG etter rekordløpet sitt på halvmaraton i Valencia, uttalte Nordstad Moen at et karrieremål var å løpe på 2.05-tallet. Ikke mange ukene senere greide 26-åringen nettopp det.

Se og: Moen slettet maratonrekord fra 1987

2017 - rekord etter rekord

26-åringen har levert litt av et år i 2017.

Først slettet han Geir Kvernmos 30 år gamle norgesrekord på maraton, da han løp de 42 195 meterne på 2 timer, ti minutter og syv sekunder i Hannover.

I oktober fjernet han nok Kvernmo-rekord fra listene – denne gangen på halvmaraton. Og denne gangen knuste han den fullstendig. Norgesrekorden på 1.02.13 ble byttet ut med Nordstad Moens Valencia-tid på 59.48.

Friidrettsåret 2017 har hatt mange høydepunkter. Her kan du gjenoppleve jubelscenene etter at Karsten Warholm vant VM-gull:

Jann Post, friidrettskommentator for NRK, mente det var blant de største utholdenhetsprestasjoner i norsk idrettshistorie, mens Nordstad Moen uttalte det viste at han var på god vei mot målet om å se 2.05-tallet på maraton.

NRK-Post: Beste nordmann i New York Maraton

Sommermånedene benyttet trønderen for å løpe kortere distanser for å få mer fart i beina. Det betalte seg i VM-plass i London på 5 000 meter, og deretter to solide norske rekorder.