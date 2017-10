Smadringen av den norske rekorden på halvmaraton, er et ledd i Sondre Nordstad Moens plan på veien mot Europa-toppen på maraton.

Siden Geir Kvernmo løp inn på tiden 1.02.13 i Stockholm i 1988, har det vært norgesrekorden på 21,1 kilometer.

Søndag formiddag regelrett banket maratonmannen Sondre Nordstad Moen den tidligere rekorden, da han løp inn til tiden 59.47 i spanske Valencia.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg må jo være det. Men så er det jo alltid sånn at man tenker på hva man kunne gjort bedre med en gang man kommer i mål, sier Nordstad Moen til VG.

– Det ble jo norsk rekord med godt over to minutter?



– Ja. Det er et resultat av kontinuitet i treningen. Det er ti år med trening. Som min tidligere trener Frank Evertsen sa: En time og fortere på halvmaraton er fort. Man må innse at de beste løper på 58, så da må man jobbe seg ned mot de tidene, sier Nordstad Moen.

26-åringen holder nå både norgesrekorden på hel- og halvmaraton.

NRKs friidretts-kommentator Jann Post synes det er vanskelig å sammenligne prestasjonen opp mot andre grener, men er klar på én ting.

– Dette er en av de største norske utholdenhetsprestasjoner uansett idrett gjennom tidene. Det er så fort at det er ikke til å forstå. Den rekorden han bare knuser, den har stått siden 80-tallet, poengterer Post, overfor VG.

Nordstad Moen skal løpe maraton i Japan 3. desember. Post tror at 26-åringens rekord på 2,10.07 kommer til å ryke med god margin etter hvert.

– At han kommer inn på 2,06 er ikke usannsynlig. Det er selvfølgelig mulig å løpe enda bedre. Men sånne dager kommer ikke hver dag. Vi snakker altså et nivå som gjør at han kan kjempe om topplasseringer i de største maraton i verden. Det er rett og slett utrolig at han er fra Norge og Trøndelag, sier Post.

Nordstad Moen selv er ikke direkte uenig når han får høre Posts tidsestimat.

– Målet på sikt er 2,05. Klarer jeg ikke det, så kommer jeg til å føle at jeg ikke har fått ut potensialet mitt, sier 26-åringen.

Den europeiske rekorden på maraton er for øvrig på 2,06.10.



2,05-tallet går han imidlertid ikke for allerede i Japan. Men en solid forbedring av sin egen norske rekord, det er et minstekrav.

– Hvis de siste fem-seks ukene med trening går bra, så skal jeg prøve å henge på tetgruppen som holder 2,06-fart. Så får jeg vurdere hvor lenge jeg skal bli med på det kjøret underveis. Men under 2,08 bør gå der, sier trønderen.

Han ble nummer fire i løpet i Valencia. Abraham Cheroben vant på tiden 59,11.

