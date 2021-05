IKKJE LØYE: Henrik Ingebrigtsen fikk gode svar på grunnformen, men sier han mangler overskuddet etter 5000-meter i Gateshead. Foto: Martin Rickett / PA

Henrik Ingebrigtsen etter sesongåpningen: − Føler meg helt jævlig

Henrik Ingebrigtsen sier han måtte jobbe fra første meter etter tiendeplass på sesongåpningen i Diamond League.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg fikk for så vidt svar på at grunnformen er ok. Jeg føler meg helt jævlig i dag, det var tungt fra første meter og jeg måtte slippe hver langside. Jeg hadde ikke det overskuddet i muskulaturen som jeg må ha, jeg føler jeg må jobbe hele veien, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen fikk det tøft mot slutten, etter å ha ligget på sjetteplass gjennom store deler av løpet, og løp inn på 10. plass med tiden 13.27,07 på 5000 meter i Diamond League-åpningen.

Vindforholdene under stevnet i Gateshead like utenfor Newcastle var veldig britiske og gjorde at det ble et krevende 5000 meter-løp.

13.13,50 er OL-kravet. Ingebrigtsen sa før løpet til NRK han ønsket å klare kravet, men var til slutt nesten 14 sekunder bak i de tøffe forholdene. Hans personlige rekord på distansen er 13.15,38.

Henrik Ingebrigtsen har slitt med et tretthetsbrudd i vinter, men kom til Diamond League-åpningen med en god treningsperiode i banken.

– Det er ikke gøy, men på en dårlig dag springer jeg inn til en grei tid i litt tøffe forhold. Jeg er ikke fornøyd med det her, men på en dag som det er er det en fin «reality check» - et steg på veien, sier Ingebrigtsen videre.

Fra start skilte den kenyanske trioen Michael Kibet, Jacob Krop og Nicholas Kimeli sammen med spanske Mohamed Katir seg ut, mens Ingebrigtsen la seg i feltet bak.

Katir lot Kibet gjøre harejobben i store deler av løpet, før han selv gikk for egne sjanser på siste runde og klarte å holde unna - og tok en overraske og imponerende seier med tiden 13.08,52.

PS! Jakob Ingebrigtsen vant 1500-meter med tiden 3.36,27: