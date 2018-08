Karsten Warholm på sisteplass på 400 m: – Jeg var helt ødelagt

BERLIN/OSLO (VG) Karsten Warholm (22) var helt sluttkjørt og endte på sisteplass i EM-finalen på 400 meter fredag kveld.

– Jeg var helt ødelagt. Jeg løp alt jeg kunne. Jeg må bare beklage til alle som trodde det skulle gå bra, sa Warholm i NRK-intervjuet etterpå.

– Det var steintungt. Jeg gikk for gullet. Jeg prøvde å innbille meg at kroppen var bra, men beina var tunge, sa han da VG traff ham i intervjusonen etterpå.

– 150 meter fra mål merket jeg at det var tom tank. Fire dager på rad koster.

– Hadde én hviledag hjulpet?

– Ja, når det er så tett, så hjelper hvert minutt. Å kjøre to distanser her er mer enn dobbelt så mye fysiologisk sett. Men jeg søkte en fysisk utfordring. Jeg vokser på dette, fortsatte Warholm - og fastslo at han løp nesten like fort med hekker som uten. Senere fredag kveld skal motta gullmedaljen fra torsdag.

Han vant torsdagens 400 meter hekk på ny norsk rekord med 47.64. Fredag brukte han 46,68 på 400 meter uten hekker.

– Jeg trodde kanskje det skulle bli to medaljer på Karsten, men her var det brutalt stopp, konstaterte NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Dette viser at selv Karsten Warholm er et menneske, konstaterte kommentator Jann Post.

Favoritten, briten Matthew Hudson-Smith, innfridde og tok gull. Borlée-brødrene fra Belgia tok sølv og bronse - ved henholdsvis Kevin og Jonathan.

Ingen har vunnet både 400 meter hekk og 400 meter i EM - siden starten i 1934.









SLUTTKJØRT: Karsten Warholm endte på sisteplass på 400 meter-finalen i EM.

Bare 24 timer etter torsdagens gull på 400 meter hekk - og for fjerde dag på rad - var Warholm i aksjon på EM-dekket i Berlin.

Trener Leif Olav Alnes fryktet at hans elev hadde pådratt seg en skade etter som han sakket fullstendig akterut på slutten av løpet.

– Det var det første jeg spurte Karsten om dag vi møttes. Hvis det lugget et sted, så hadde det vært smart av ham å slakke av. Men han fortalte meg at det var bare «tomt batteri», og da var det bare å trykke inn clutchen og rulle inn til mål.

– Han sugde litt på karamellen i går. Vi angrer ikke på det. Vi visste at det kunne ende i «tomt batteri». Karsten «gutset», det er jeg glad for, fortsatte Alnes til VG etter løpet.

– Hvor tomt var batteriet?

– Han dro ikke hit for å stille opp, men for å ta en medalje. Han ladet så godt som mulig etter torsdagen. Det koster mye med fire løp på fire dager og løper så mye fortere enn i fjor.

Dette var Warholms tredje 400 meter flatt denne sesongen. Han hadde bare et lite stevne på Bislett bak seg før han dro til EM og løp seg lett videre til finalen.

Michael Johnson spådde i et intervju på forhånd gull til Warholm. NRK-kommentator Jann Post holdt Matthew Hudson-Smith som favoritt, men hadde tro på medalje.

– Løpene har kostet mye. Og han må gå inn i «boblen» for fjerde dag på rad. Alt dette koster. Du må være viking for å tåle det, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Det er brutalt å doble.