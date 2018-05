TØFF TRENING: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes på Toppidrettssenteret. Foto: Line Møller

Warholms treningstid: 10.00-18.00

Publisert: 14.05.18 15:07 Oppdatert: 14.05.18 15:30

Karsten Warholm (22) kommer på trening klokka 10 på morgenen. Først klokka 18 setter han kursen hjemover.

– Nå er jeg ung, og kroppen svelger unna mye trening. Nå må jeg legge et grunnlag som jeg aldri får muligheten til å legge når jeg blir eldre, sier verdensmesteren på 400 meter hekk.

Vi sitter og ser ut over Bislett stadion, der han løper Bislett Games i begynnelsen av juni. Før det skal han unnagjøre enda hundrevis av treningstimer.

– Særlig mandag, onsdag og fredag trener vi hardt. Men vi slapper av mye innimellom. For dette handler om kvalitet og trene på det er du er god på, sier Warholm.

En rask kalkulering tyder likevel på at han trener omtrent 30 timer i uken.

– Vi har skrudd opp mengden en del. Leif Olav snakker om 10-15 prosent. Og han vet gjerne hva han snakker om når det gjelder tall, smiler Karsten Warholm - og snakker altså om treneren med etternavn Alnes.

– Vi gjør de samme momentene som tidligere, men har skrudd opp volumet.

Mens andre drar til sørlige breddegrader for å kunne sluke treningsmengdene, velger Karsten Warholm i stor grad å bli hjemme i et Oslo som har hatt en tøffere vinter enn vanlig.

– Det er viktig å få nok hvile. Jeg slapper best av hjemme. Derfor synes jeg det er greit, sier han.

Han banker i bordet - som ikke er der - i glede over å ha gått skadefri hele vinteren.

– Dette er ekstremt skadeutsatt idrett, både friidrett og 400 meter hekk. Derfor er det nydelig å ta med seg en skadefri vinter.

– Det må være en tålmodighetsprøve å trene fra 10 til 18 dag etter dag?

– Ja, men det er livet mitt! Det er blitt en livsstil. Jeg trives med det sånn. Toppidretten er jækla kjedelig. Det er arbeid, arbeid, arbeid.

Han snakker om «færre lette treningsuker» enn tidligere. Alt foregår med Leif Olav Alnes’ kyndige ledelsen.

– Han er enormt dyktig. Jeg ser ingen grunn til å trekke inn andre. Jeg er redd for at det ville ødelegge. Jeg ser at det vi driver fungerer.

De to har kommet til at årets første Diamond League-stevne, i Doha den 4.mai, kommer for tidlig.

– Jeg tenker å løpe i Roma den 31.mai, så Bislett Games 7.juni og Stockholm 10.juni. Og så blir det et Diamond League-stevne til. Jeg må ha nok poeng til å komme med i finalen i Zürich.

– Du liker å konkurrere?

– Jo, egentlig, men jeg liker best å konkurrere når jeg har en mulighet til å gå inn og være på offensiven. Det er en utfordring hvis det blir mange konkurranser. Vi må sørge for et konkurranseprogram som gjør at det ikke blir for mye.

