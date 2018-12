TVUNGET TIL Å BRYTE: Sondre Nordstad Moen (27) var medaljekandidat på maraton i EM i august, men måtte bryte cirka 15 kilometer før mål på grunn av en skade i låret. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Maraton-Sondre røk muskel - kan droppe VM

FRIIDRETT 2018-12-20T05:20:15Z

BISLETT STADION (VG) Sondre Nordstad Moen (27) vurderer å droppe VM-maraton i Doha i slutten av september neste år etter at han nylig fikk beskjed om at han antakelig hele siste sesong løp med et røket muskelfeste i maven.

Publisert: 19.12.18 23:02 Oppdatert: 20.12.18 07:28

– Jeg må kvalifisere meg først. Men det er ikke noe poeng å løpe maraton, hvis jeg ikke allerede i april-mai kan løpe på 2.10 til 2.11, svarer Norges suverene langdistanseløper på spørsmål om han har til hensikt å løpe maraton i VM i Qatars hovedstad om ni måneder.

– Jeg har ikke snakket med treneren min om jeg er kapabel til å løpe maraton i april-mai. Det kan hende det er mer fornuftig å spare godbitene og tenke mer langsiktig, og om 9. august 2020 er det viktigste, sier Sondre Nordstad Moen .

Det er datoen for maraton i Tokyo-OL 24. juli til 9. august.

Han blir intervjuet at VG i forbindelse med at Sportsklubben Vidar fem dager før julaften presenterte sine elitegrupper for juniorer og seniorer (Nordstad Moen, langhekkløper Line Kloster, korthekkløper Vladimir Vukicevic, stavhopper Sondre Guttormsen) foran sesongen 2019. En uke tidligere ble han som en av 15 utøvere tatt ut til friidrettsforbundets landslag 2019.

Sondre Nordstad Moen slo gjennom på halvmaraton og maraton for ett år siden. I begynnelsen av desember 2017 løp han drøyt 42 kilometer - det vil si en maraton - på 2.05,48 i Japan. Dermed ble han den raskeste europeiske maratonløperen noensinne.

Storbritannias firedobbelte OL-gullvinner Mo Farah (35) senket den til 2.05,11 i Chicago 7. oktober i år.

Omtrent samtidig fikk Sondre Nordstad Moen beskjed om at hans vedvarende «lyskeproblemer» ikke skyldtes såkalt idrettsbrokk ( Gilmore’s groin), slik han trodde og sa det var under et intervju med VG foran EM-maraton i august - men et avrevet muskelfeste i maven. Han sier at det kan ha skjedd så tidlig som i mai måned.

– Jeg hadde en stressreaksjon i låret. Der måtte jeg avlaste i åtte uker. Og så hadde jeg skaden i lysken. Den ville ikke gro av seg selv så lenge jeg belastet det med annet enn trening på sykkel. Det var umulig å trene alternativt, svarer han konfrontert med at han etter å ha brutt EM-maraton uttalte at han ville ta seg en lang pause fra løpingen.

– Jeg har fått stilt diagnoser forskjellige steder. I slutten av oktober fikk jeg en ny diagnose (avrevet muskelfeste). Det var ikke idrettsbrokk. Jeg har jeg gjort feilen selv; at jeg ikke satte meg ned i mai og tenkte «2018 blir ikke noe av», tilføyer Sondre Nordstad Moen.

Nå er kroppen hans klar for trening igjen, i den forstand at han «kan stå opp fra sengen uten å tenke at det vil være smertefullt å gå». Han er inne i sin tredje uke med løping: 13 kilometer i den første, 40 kilometer i den andre og «kanskje» 60 til 65 kilometer den siste uken før jul.

I strid med tradisjonen, skal han ikke reise til Kenya for å trene i høyden «med det første på nyåret». Da han gjorde det for ett år siden, pådro han seg matforgiftning og en forkjølelse. Forkjølelsen var «seig» og satte ham ut av spill i flere uker.

400.000 på landslaget Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik er 2019-budsjettet for friidrettsforbundets toppidrettssatsing 16,4 millioner for 2019. Det er en økning på 1,5 millioner fra EM-sesongen 2018. Årsaken er at VM går i Doha. Utøverne (15) i Team Tokyo får fra 100.000 til 400.000 kroner i årlig stipend, inkludert eventuelle stipender fra Olympiatoppen (60.000, 70.000, 120.000). Utøvere (4) i Team Paris får fra 50.000 til 75.000 kroner i årlig stipend for 2019 fra friidrettsforbundet. Team Tokyo (utøvernes trenere i parentes): Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Sondre Guttormsen, Sportsklubben Vidar (Atle Guttormsen)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Hedda Hynne, Strindheim IL – IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Team Paris: Ola Stunes Isene, Sturla IF (Lars Ola Sundt)

Tom Erling Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt)

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin Ninive)

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn Hafsteinsson)

Han vedgår at han etter maratonrekorden i fjor startet treningen tre-fire uker for tidlig, og at hvis han bare trener for 5000 og 10.000 meter, løper han over lag dårligere. Han må ha «basen» fra maraton for å bli den beste versjonen av seg selv.

– Sier du at du kan komme til å droppe VM-maraton, og at 10.000 også er uaktuelt?

– Hmm, jeg må ta en runde med treneren min. Vi gjorde det tidligere i høst. Men så tok det lang tid før jeg ble bra. Men det blir kun én plan; ingen plan B eller C. Jeg må kanskje ta lærdom av (brødrene) Ingebrigtsen. Er jeg skadet, er det «ut». Da er det andre bevegelsesformer som gjelder, og det gjelder å få undersøkt det så fort som mulig svarer Sondre Nordstad Moen.