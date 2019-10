HISTORISK: Karsten Warholm mottok sin fjerde internasjonale gullmedalje på Khalifa stadion i Doha tirsdag kveld. Han er første norske friidrettsutøver som har forsvart et VM-gull. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Karsten Warholm: – Medaljene gir meg mer og mer motivasjon

DOHA (VG) Tirsdag kveld mottok han sitt historiske andre VM-gull. Hekkeløper Karsten Warholm (23) vil likevel ikke unne seg mer enn halvannen uke fri.

– Ja, det blir nok rett hjem for å trene. Det er planen. Jeg trente litt i dag også, svarer Karsten Warholm angående det omvendte opplegget som venter sammenlignet med det han avsluttet ved å lytte til «Ja, vi elsker» under medaljeseremonien tirsdag kveld her i Doha.

– Jeg er egentlig veldig motivert. Jeg kjenner at disse medaljene gir meg mer og mer motivasjon til å stå på, sier han, dagen etter triumfen på 400 meter hekk i VM.

Han tilføyer at «vi» – han og trener Leif Olav Alnes (63) – vil ta en uke eller halvannen og «kul’n litt». Han sier at de vil begynne med trening og konkurranser som vanlig, for så å prøve å toppe formen før.

– Ferie? Jeg har hørt det ordet før, men vet ikke hva det er, svarer trener Leif Olav Alnes på spørsmål om han skal unne seg det.

Han minner om at det ikke er lenge til OL 2020, og at det derfor ville være dumt å legge seg på ryggen et halvt år. Han mener at Karsten Warholm «bare har» kjempelyst til å begynne å trene igjen, selv om han er litt lei av å konkurrere.

– Jeg synes det var ekstremt og vanskelig å holde formen så lenge som nå. Det er bedre å ha mesterskapet tidlig på året enn sent, sier Karsten Warholm, som var rørt over gullmedaljen:

Han vedgår at utladningen han kjente på etter langhekkfinalen kan tyde på at han hadde følt et større press som tittelforsvarer enn han kanskje var villig til å erkjenne.

Karsten Warholm har vunnet alle løp han har startet denne sesongen. Han har senket europarekorden tre ganger og er tidenes nest raskeste på langhekken med 46,92 fra Diamond League-finalen i Zürich for en måned siden.

Da han forsvarte sitt VM-gull her i Doha mandag, ble han første nordmann som har klart det i friidrett.

Neste sesong – med OL i Tokyo i juli og EM i Paris i august – vil imidlertid kreve helt andre forberedelser enn VM-sesongen 2019. Konkurransesesongen vil også arte seg annerledes enn denne på grunn av en «utsatt» VM-start – halvannen måned senere enn normalt.

Trener Leif Olav Alnes er helt klar på at deltagelse i OL og EM allerede er lagt inn i 2020-planen. Karsten Warholm skal forsvare sin EM-tittel fra Berlin i fjor i Frankrikes hovedstad 26. til 30. august, to uker etter at OL i Japan er slutt 9. august.

– Det er bare å la være å trene imellom, sier Alnes til VG.

Varmen og luftfuktigheten under OL i Tokyo kan bli like høy som her i Doha under VM. Men til forskjell fra araberne, har asiatene ikke montert dempende avkjølingsanlegg-anlegg i sin stadion.

– Vi dro ned hit og trente på den andre stadion (uten aircondition) et par uker før VM, og han taklet også det fint, sier Alnes om Warholms evne til å tilpasse seg rådende forhold.

Før han mottok gullmedaljen av Norges tidligere friidrettspresident Svein Arne Hansen i svingen på Khalifa stadion tirsdag kveld, møtte Karsten Warholm, foreldrene hans og kjæresten Oda Djupvik utstyrs- og sko-produsenten Puma sin norske toppsjef Bjørn Gulden til lunsj.

Gulden (54), som var fotballproff i Tyskland på 1980-tallet, understreker at Karsten Warholm i henhold til sin personlige kontrakt står helt fritt til å bestemme hva han vil være med på når det gjelder evenementer og sponsoroppdrag i regi av den tyske sportsutstyr-giganten.

Bjørn Gulden – som har blant andre Usain Bolt, Manchester City, OL-legenden Tommie Smith, golfspilleren Rickie Fowler og Sveriges stav-superstjerne Armand Duplantis (19) i stallen – hevder at den friheten var en viktig årsak til at Warholm «valgte» Puma blant en rekke andre beilere.

Karsten Warholm hadde tidligere Nike som utstyrs-sponsor.

– Det høres kanskje litt dumt ut. Men vi har et veldig spesielt forhold i og med at han er norsk. Da jeg forhandlet med Karsten var det egentlig veldig lite om økonomi. Grunnen til at det tok tid, var at han ville teste utstyr fra mange (utstyrsprodusenter), sier Bjørn Gulden.

Gulden forteller også at Warholms trener Leif Olav Alnes er en viktig del av «pakken». Han skal hjelpe til med å utvikle nye typer konkurranse-sko for Puma. Alnes har universitetsutdanning i biomekanikk, som han avbrøt da han for en mannsalder siden ble trener for sprinter Geir Moen.

– Er det aktuelt å tilby Warholm en livstidskontrakt?

– Det er ikke det vi tenker på nå. Vi har et veldig godt samarbeid med Leif, Karsten og familien. Vi jobbet en stund før han ville til oss. Nå har vi lagt et løp for hva som skal skje fremover, svarer Pumas toppsjef Bjørn Gulden.

