BETENKT: Filip Ingebrigtsen likte ikke at magesmertene kom tilbake. Han klarte derfor ikke å følge bror Jacob (t.h.). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Filip Ingebrigtsen sliter med magesmerter: – Vi må se alvorlig på dette

HOLE (VG) Allerede etter et par kilometer av Hytteplanmila merket Filip Ingebrigtsen (26) smerter i magen. Det var de samme smertene som gjorde at han måtte bryte 5000 meter-finalen i VM.

Nå nettopp







– Jeg fikk litt kramper i magen. Det var det samme som i VM. Jeg trodde at det hadde gått vekk, men ....

Filip Ingebrigtsen var tydelig skuffet over at han tidlig måtte la bror Jacob stikke til løyperekord i Hytteplanmila, mens han selv måtte nøye seg med 3. plass. Avstanden frem til den yngre broren var 46 sekunder.

– Det er det samme som han har hatt i hele år. Det er en muskel i magen som ikke vil være med. Vi må se alvorlig på dette, sier pappa og trener Gjert.

les også Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord

I VM brøt han rett før sisterunden på 5000 meter.

– Har du vært til utredning hos lege?

– Nei, vi trodde at det skulle gå over av seg selv. Nå må vi snakke med fysioterapeuten og landslagslegen. Hva vi skal gjøre med det, sier Filip Ingebrigtsen.

– Er det bekymringsverdig?

– Ja, det er litt irriterende. Jeg følger at jeg ikke kan gjøre det beste jeg kan. Jeg merket det tidlig her. Det er tydelig at det er et vedvarende problem, sier Filip Ingebrigtsen.

les også Pappa Ingebrigtsen spekulerte i amputasjon – nå har Henrik operert tåa

Under VM uttrykte han at «det føles som en kniv i magen». I Hole lørdag kom smertene tidlig. Smertene gjør at han binder seg.

Filip Ingebrigtsen hang med til 4500 meter i VM-finalen. 500 meter før mål ble smertene så ille at han måtte si takk for seg og bryte. Jacob Ingebrigtsen gikk for gull og endte på 5. plass.

Publisert: 19.10.19 kl. 16:07







Mer om