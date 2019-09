REKORDMANN: Karsten Warholm senket Europa-rekorden på 400 meter hekk for tredje gang da han brøt drømmegrensen 47 sekunder og stormet til historiens nest beste tid (46,92) i Zürich for halvannen uke siden. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Dette er Warholms VM-plan – ikke bekymret for ekstremvarmen

Karsten Warholm (23) og hans trener Leif Olav Alnes (63) frykter ikke ekstremvarmen og den høye luftfuktigheten i gulfstaten Qatar. Norges største gullhåp reiser til VM-byen allerede 12 dager før 400 meter hekk starter i Doha.

– Å bekymre seg er ikke særlig lurt. Livet er fullt av bekymringer og problemer. Gjør du de store nok, finner de deg. Hvis det ikke går fint, er det fint det også, svarer Leif Olav Alnes på VGs spørsmål om det som venter dem i Doha, der friidretts-VM arrangeres fra 27. september til 6. oktober.

Det er halvannen måned senere enn mesterskapet vanligvis går av stabelen. Årsaken er Qatars ekstreme varme og luftfuktighet. Som regel avtar den utover «høsten». Yr.no melder 40 graders varme i Doha i dag, fredag. Neste fredag 32. Da har Karsten Warholm og Leif Olav Alnes vært der en snau uke.

De reiser sammen med hekkekollega Amalie Iuel, 800-meterløper Hedda Hynne og kappgjenger Håvard Haukenes førstkommende søndag 15. september. Da er det igjen meldt 40 grader i Doha.

Team Ingebrigtsen med Henrik, Jakob og Filip, har valgt et annet opplegg. De drar ifølge friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik til Roma førstkommende søndag, og til Doha 25. september – to dager før de skal stå på startstreken til 5000-meterens innledende heat.

400 meter hekk starter VMs åpningsdag med innledende heat. Dagen etter går semifinalene fra klokken 17.05 norsk tid, 18.05 lokal tid. Det er dag 12 i mesterskapsbyen for Karsten Warholm. Finalen går to dager senere, mandag 30 september klokken 21.40 norsk tid.

På spørsmål om hva de skal gjøre i Doha fra ankomst og frem til langhekkstart, svarer Leif Olav Alnes at de skal prøve å legge til rette for å prestere. Mesteparten av treningen vil være gjort, innendørs i Vallhall eller utendørs på Bislett i Oslo.

– Det dreier seg mer om ikke å ruste. Vi skal skaffe overskudd, men likevel være sharp på det vi skal gjøre, sier han.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi hopper over hekker og sørger for at fitnessnivået er på plass, svarer Leif Olav Alnes.

Han forteller at deres daglige antall timer «på trening» vil dempes kraftig ned i Doha. Fra Seks til syv, til to til tre. Det blir mye hvile. VM-planen er med andre ord klar. Alnes presiserer «grunnplanen»; de vil alltid – også der og da – lete etter muligheter til å bli bedre.

Han bruker inne-EM i Glasgow i månedsskiftet februar til mars som eksempel på det. Der gikk banedekket for å være tregt. De to bestemte seg liksom for at det skulle være kjapt. Slik ble det. Karsten Warholm tangerte europarekorden innendørs på 400 meter flatt da han vant EM-gull.

– Jeg tror vi er gode på «innstilling», påpeker Leif Olav Alnes.

Karsten Warholm er også påmeldt til 400 meter flatt i VM. Det var han også friidretts-EM i august i fjor. Da løp han øvelsen etter å ha tatt EM-gull på 400 meter hekk på Olympiastadion i Berlin.

– De leker med tanken, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik når det gjelder Warholm deltagelse på 400 meter flatt denne gangen.

Øvelsen starter med kvalifiseringsheat torsdag 1. oktober, semifinalene går dagen etter – og finalen fredag 4. oktober.

