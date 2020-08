HISTORISK: Karsten Warholm er førstemann i historien som har løpt to ganger under 47 sekunder på 400 meter hekk. På Stockholm stadion søndag satte han europeisk rekord med 46,87 sekunder – under vanskelig vindforhold. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Spøkefull Warholm: Prøvde å etterligne verdensrekordløpet

Karsten Warholm (24) sier at det ikke gir noen mening å spekulere i hvor mye han tapte på krasje i siste hekk da han var 10/100 fra å slå verdensrekorden – men tilføyer spøkefullt at han prøvde å etterligne Kevin Youngs rekordløp fra 1992-OL.

– Det får man aldri vite. Jeg prøvde å ta en Kevin Young. Har du sett hans verdensrekordløp? Han løp rett «gjennom» siste hekk. Jeg prøvde det samme. Det fungerte ikke så godt, svarer Karsten Warholm fleipete på spørsmål fra svenske Aftonbladet om hvor mye han tror han tapte ved å slå kneet inn i siste hekk før mål.

Amerikaneren Kevin Young (53) satte gjeldende verdensrekord på 400 meter hekk med 46,78 sekunder tre og et halvt år før Norges regjerende verdensmester – og dobbeltverdensmester – ble født 28. februar 1996. Karsten Warholm var 10/100 fra å slå den da han for andre gang i karrieren – som historiens førstemann – løp under 47 sekunder i Stockholms Diamond League-stevne søndag.

Med tiden 46,87 sekunder satte han europarekord, personlig rekord, stevnerekord, årsbeste i verden, Diamond League-rekord og «alle mulige rekorder», som Warholm selv uttrykte det – unntatt verdensrekord.

ORIGINALEN: Kevin Young løp nær bokstavelig talt gjennom siste hekk da han satte verdensrekord på 400 meter hekk under OL-finalen i Barcelona for 28 år siden. Foto: John Gaps III / AP

– Man kan alltid drømme og spekulere. Men det gir jo ingenting. Det er umulig å si, men jeg tapte garantert noe der, gjentar Karsten Warholm når tilstedeværende mediene under det strengt smittevernregulerte stevnet på Stockholm stadion ikke vil legge spekulasjonene død.

Han medgir imidlertid at vinden på borte langside, på den delvis åpne Stockholm stadion, innviet i forbindelse med OL 1912, «var litt ekkel». Lørdag bestemte han og trener Leif Olav Alnes at han skulle løpe i bane åtte i stedet for «favoritten» bane syv, for nettopp å få mest gunstige forhold.

Han sier også at han ble veldig, veldig godt «belønnet» for å gå for fullt hele veien inn, men at det samtidig var årsak til at han slo inn i siste hekk. På spørsmål om det kun er snakk om en håndfull løp før verdensrekorden faller, svarer Karsten Warholm at han ikke vi si at det vil være han som klarer det; konkurransen på 400 meter hekk er knallhard.

– Men, og jeg vet det er en klisjé, jeg prøver alltid å være så god som jeg kan være. Det betaler seg, sier han.

HINDRET: Her hekter Karsten Warholm i siste hekk på Stockholm stadion. Det kostet ha antagelig verdensrekorden på 400 meter hekk. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Karsten Warholm og Leif Olav Alnes valgte å ta seg til Stockholm i bobil, for, som Warholm sier, beskytte alle som oppholder seg i Stockholm og alle som er i Oslo, der han bor. I sedvanlig stil tilføyer han at han som barn var mye på campingferie i Sverige, «det beste landet å campe i», og at det ikke er utenkelig at bobil kan bli en slags varig transportmiddel for duoen.

– Hva tenkte du da du bestemte deg for å løpe 400 meter (flatt) også?

– Jeg tenkte ikke. Men jeg kunne like godt prøve. Det kunne være fint å vinne to løp i et og samme Diamond League-stevne. Det var på min «bucket list», svarer Karsten Warholm på spørsmål fra svensk presse etter doblingen.

Han vant Warholm 400-meteren på 45,05, 18/100 bak hans personlige rekord fra 2017. Østtyske Thomas Schönlebes europarekord 44,33 er fra friidretts-VM i Roma for 33 år siden.

Karsten Warholm sier at han ikke har lagt planer for resten av sesongen, der 400 meter hekk – per når – står på programmet til Diamond League-stevnene i Roma 17. september og Doha 25. september

– Det er vanskelig å si hva som vil skje neste uke, og uken etter det. Tiden vil vise, sier han med tanke på «de vanskelige tidene vi er i nå».

Publisert: 23.08.20 kl. 21:46

