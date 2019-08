ENGASJERT: Gjert Ingebrigtsen under intervjuet med VG i St. Moritz sist tirsdag. Lørdag løper Filip og Jakob Ingebrigtsen 1500 meter i Paris. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen: – Jeg er nok i overkant arrogant

ST.MORITZ/PARIS (VG) Gjert Ingbrigtsen (53) sier han vet null om hva konkurrentene på mellom- og langdistanse driver med. Suksesstreneren røper også at han kan komme til å involvere seg i andre utholdenhetsidretter i Norge.

– Jeg har ingen kunnskap om hva de andre gjør. Jeg er er ikke interessert, og er nok i overkant arrogant når det gjelder det. Men det kan jeg ikke bruke tid på, svarer han på VGs spørsmål om hva han vet om løperne i de andre nasjonene.

Jakob Ingebrigtsen (18) og Filip Ingebrigtsen (26) løper 1500 meter i Diamond League-stevnet her i Paris lørdag (NRK 1 viser det fra klokken 19.50). Fem dager senere skal Henrik Ingebrigtsen løpe 5000 meter i Diamond League-stevnet i Zürich. Alle skal etter planen starte VM i Doha 27. september med kvalifiseringsheatet på den lengste distansen.

Dette intervjuet med løpertrioens far og trener ble gjort under et pressetreff i St. Moritz sist tirsdag.

På spørsmål fra VG om løpere fra de andre nasjonene er nysgjerrige på hva «Team Ingebrigtsen» driver med, svarer han «det kan godt være».

– Men ingen kommer til oss. Jeg har inntrykk av at det er en uskreven lov; man er lojal overfor systemet man er en del av. Det er ikke slik at det shoppes rundt. Vi er jo ikke på mosjonistnivå, der det nok skjer en del. Vi er profesjonelle, sier Gjert Ingebrigtsen.

SAMMEN I ST. MORITZ: Team Ingebrigtsen skal etter planen ligge på treningsleir i høyden i Sveits frem til avreise til Doha-VM rundt 22. september. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han hevder i utgangspunktet at han ikke har noen formening om hvorfor nasjoner, som burde ha samme forutsetninger som det brødrene Ingebrigtsen har i Norge, ikke får frem løpere av deres kaliber.

I kjølvannet følger spørsmålet som medfører Gjert Ingebrigtsens uttalelse:

«Jeg er nok i overkant arrogant».

Han mener at kontinuitet og struktur over tid ligger til grunn for Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsens suksess.

– Har du det, blir resultatet bra - uansett. Enten mangler du struktur, eller så mangler du kontinuitet, sier han - og svarer dermed indirekte på spørsmålet om hvorfor «de andre» ikke får det til som dem.

Gjert Ingebrigtsen forteller også at han kan komme til å involvere seg mer i andre utholdenhetsidretter i Norge. Han har en konsulentavtale med Olympiatoppen.

– Det er ikke noe jeg har brukt mye tid til å tenke på. Men jeg vil ikke utelukke at det kan skje. Nå har jeg mer enn nok ... Det kan være andre utholdenhetsidretter, i diskusjonsfora, trenerfora - eller hva det måtte være, sier han.

– Det vil bli aktuelt, vil jeg tro. Men det er opp til de som har behov, de må spørre, sier Gjert Ingebrigtsen.

Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø sier til VG at de «har dialogen» angående dette med Gjert Ingebrigtsen, og han bekrefter konsulentavtalen. Øvrebø understreker imidlertid at å hjelpe guttene (Jakob, Filip og Henrik) har prioritet nå, men at «punkt to» er å overføre kunnskap (Ingebrigtsens) til andre.

– Dette er relativt nytt og de er mye på reise. Hva fremtiden vil bringe, vil jeg ikke spekulere i. Avtalen med ham er for å sikre muligheten. Når det skjer, er ikke så viktig, sier toppidrettsjef Tore Øvrebø.

– Kan det være aktuelt at han går inn i langrenn, sprint eller distanseløp?

– Vi er ikke der i prosessen. Ingenting er utelukket, ingenting er bestemt. Vi er glad for å ha ham på laget. Han får jo til ting, svarer Tore Øvrebø.

Publisert: 24.08.19 kl. 05:23