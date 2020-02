STRAKS TRE: Filip og Astrid Mangen Ingebrigtsen venter barn om cirka en måned. Her fra et intervju med VG Helg i januar. Foto: Line Møller

Filip Ingebrigtsen: Tre løp på åtte dager før fødsel

Mens brødrene Jakob (19) og Henrik (28) fortsatt er på treningsleir i Sør-Afrika, gyver Filip Ingebrigtsen (26) løs på tre konkurranser innendørs i løpet åtte dager i Tyskland, USA og Sverige – før han drar hjem for å bli far.

Nå nettopp

– Jeg satser på å rekke hjem før fødsel, og håper å kunne være til stede og bidra med det jeg kan. Det blir spennende, svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål angående det siste.

Kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (25) har termin for parets første barn i mars.

Når det gjelder Düsseldorf tirsdag 4. februar (1500 m), New York lørdag 8. februar (mile) og Stockholm tirsdag 11. februar (800 m), sier han at konkurransene mest av alt er lagt inn for å bryte opp treningen – og for å holde trykket oppe i den.

– Det er for å gjøre det litt mer spennende. Treningen kan bli monoton. Nå får jeg startnummer på brystet og frem den lille, ekstra prosenten, svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål om utbyttet av hans travle trippel-solo – inkludert seks timer tidsforskjell Europa-USA.

Med hensyn til jetlag, tror han ikke den vil påvirke «den historiske milen» (1609 meter) han skal løpe innendørs i New York Road Runners Millrose Games. Det blir en kjapp tur over Atlanterhavet, fredag til søndag – likt det han og Jakob gjorde i fjor sommer.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen vil være på plass i Düsseldorf og New York, som i likhet med Stockholm er uaktuelle stevner når det gjelder Jakob Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen.

– Han får kjent på adrenalinet, får på seg piggskoene. Det er et greit avbrekk fra trening preget av mengde, sier Gjert Ingebrigtsen om VM-bronsevinneren fra 2017.

– Jakob var såpass kjørt etter 2019 sesongen at han måtte bremse litt, sier han om Norges regjerende dobbelt europamester utendørs.

Henrik Ingebrigtsen er fortsatt i en oppbyggingsfase etter tå-operasjonen sist høst.

– Jeg merker at det bare er meg. Det ville blitt mer sosialt og spennende med tanke på reisen og turen. Men konkurranse er gøy. Jeg var litt alene i Sør-Afrika også (brødretrioen møttes kun to dager i Dullstroom), svarer Filip Ingebrigtsen på spørsmål om han ideelt sett skulle ha sett begge brødrene på startstrekene de neste åtte dagene.

Om «stinget» – eller holdet – som plaget ham i friidretts-VM i Doha, sier Filip Ingebrigtsen at han ikke har lagt det bak seg ennå. Det jobbes fortsatt med det, men han understreker at «det fungerer veldig godt».

Selv om han ikke starter i Düsseldorf tirsdag, pryder Jakob likevel reklameplakaten for den populære stevnet som er en del av World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet) innendørsserie.

På tross av at Filips en måned lange treningsperiode i Sør-Afrika var preget av uvanlig mye nedbør, mener han og Gjert Ingebrigtsen at treningsutbyttet der var godt.

– Og han hadde en veldig god høst. Etter dette blir han hjemme en periode, de venter barn og så videre, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han forteller at han har lagt «en overordnet plan» for konkurransesesongen utendørs, men at detaljene i den avhenger av hva den enkelte har lyst til å være med på. Filip Ingebrigtsen sier at Diamond League-stevnene i Kina 9. og 16. mai ikke er aktuelle, mens han mer enn antyder at alle de tre siste sammen måned er det: Stockholm 24. mai, Roma 28. mai og Rabat 31. mai.

PS! 1500-meteren med Filip og Jakob Ingebrigtsen i Tokyo-OL starter med innledende runde tirsdag 4. august, semifinalene går torsdag 6. august og finalen lørdag 8. august. Henrik Ingebrigtsen satser på 5000 meter, som er satt opp med finale fredag 7. august.

Publisert: 04.02.20 kl. 11:14

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser