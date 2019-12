TAR VEKTDEBATTEN: Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) og Henrik Ingebrigtsen er enige om at det bær bli større åpenhet rundt vekt og helse i toppidretten. Foto: Scanpix/NTB og Bjørn S. Delebekk

Grøvdal led av spiseforstyrrelse – mener vektprat er mer tabu for kvinner

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) og Henrik Ingebrigtsen (28) ønsker større åpenhet om vekt og helse i idretten – spesielt når det gjelder kvinner.

Nå nettopp

– Jeg tror det er bra med fokus og åpenhet, og jeg tror det kan bli enda mer åpenhet. Jeg skulle likt at det er en naturlig ting det å snakke om vekt, sier Norges desidert beste langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal – noen dager etter at hun vant sølvmedalje i terreng-EM i Portugal.

Åpenhet om vekt og helse er aktualisert etter startnekten for langrennsløperne Ingvild Flugstad Østberg og Sveriges unge komet Frida Karlsson.

Karoline Bjerkeli Grøvdal debuterte i friidretts-VM allerede i 2007, som 16-åring. Da led hun av en spiseforstyrrelse. For fire år siden fortalte hun i et intervju med VG om den tiden, påfølgende startnekt og senere tretthetsbrudd. Fra 2009 gikk alt rett vei, og slik har det fortsatt og vært siden.

Nå sier hun blant annet at hun ikke driver med vektregulering. Hun har en naturlig figur som er egnet for det hun holder på med, som vel å merke ikke er noe «Ola nordmann» bedriver. Hun og toppidrettsutøverne driver med ekstremsport, påpeker Karoline Bjerkeli Grøvdal.

– Samtidig er det viktig å understreke at langrenn og friidrett, og flere idretter, er vektidretter, der vekt spiller inn. Hvis man ikke tør si det, er det jo fortsatt tabu, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Aftenposten har tidligere omtalt temaet i et intervju med Grøvdal.

– Får applaus

På spørsmål om diskusjon om vekt knyttet til kvinner er mer tabubelagt og «mystifisert» enn om den handler om menn, svarer hun ja. Hun «vet ikke hvorfor» det er slik, men forteller at hun ofte er på treningsleirer med gutter – og at praten om vekt da «sitter løst».

– Med en gang det er med jenter, blir man mer påpasselig. Hvis en gutt går ned to kilo og får six pack, blir han hyllet som mann og får applaus. Hvis jeg hadde gjort det, ville jeg fått ganske mange (negative) kommentarer. Du har et større ansvar som jente når det gjelder slike ting, mener Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Da Henrik Ingebrigtsen vant NM i terrengløp i Frognerparken for to måneder siden, svarte han slik spørsmål om løpssteget til langrennsløperen Didrik Tønseth på 2. plass: «Steget hans er veldig bra. Men han er litt for tung. Det er egentlig bare det. Hadde han gått ned ti kilo i muskulatur så tror jeg han kunne hevdet seg godt.»

Den uttalelsen medførte ikke særlig oppstandelse. Karoline Bjerkeli Grøvdal er ikke i tvil om at det ville gjort det hvis hun hadde sagt det om en kvinnelig konkurrent.

– Gjør deg robust

– Det inntrykket har jeg også. Det var ingen som reagerte på at jeg sa det til Didrik, og han hadde ikke blitt «usunn» om han hadde gjort det, bekrefter Henrik Ingebrigtsen.

Spøkefullt sier han at han «i samme setning» skulle sagt at han selv burde ha gått ned fem kilo, og svarer ja på spørsmål om at han gjerne kunne gjort det også – uten å ha blitt arrestert for det. Henrik Ingebrigtsen – som for øvrig har lagt på seg tre kilo i form av muskler etter en tå-operasjon i høst – er klar på at det er viktig å ha rett vekt.

– Og når du ser en herreløper som er for tung, kan du si «du er for tung». Men hvis det er en dameløper, er det ikke akseptert. Men det vel så viktig hos damene, sier han.

Han tilføyer at man må finne en balansegang «her». For ungdom vil det være prestasjonsbegrensende å være lett, for da vil du begrense potensialet ditt om 10 år. Du kan ikke – som lett – trene så mye som du burde, og du vil tåle mindre (med mindre vekt).

– Frem til du er 18 til 19 år er det bra å være fire-fem kilo for tung. Det gjør deg robust og du kan trene mye. Men hvis du er 25 til 30 år og ikke tar tak i at du er for tung, da prøver du ikke nok, mener Henrik Ingebrigtsen.

Han skulle, som han uttrykker det, ønske det var greit å snakke om det av hensyn til jenter i 14 til 17-årsalderen som holder på i skjul og spiser for lite.

Karoline Bjerkeli Grøvdal forteller at hennes spiseforstyrrelse som ung ikke hadde å gjøre med selvbildet eller at hun var for stor. Det var rett og slett at hun skulle bli «verdensmester i morgen».

– Jeg var veldig ambisiøs og vant bronsemedalje i U18-VM (2007), og løp mot kenyanere. Jeg begynte å sammenligne meg med dem, som var små og tynne, med en helt annen kroppsbygning enn oss i Norden – og tenkte «det der» er oppskriften for å løpe fort, sier hun.

– Den tanken slår meg ikke i dag. Jeg vet at jeg ikke løper fort hvis jeg ser slik ut, tilføyer hun.

Publisert: 17.12.19 kl. 00:22

