HVERDAG: Mandag er det tilbake på skolebenken for Europas beste mellomdistanse-løper, Jakob Ingebrigtsen. her etter det andre EM-gullet i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skolestart for Jakob Ingebrigtsen igjen: – Der er han bare en av mange

FRIIDRETT 2018-08-19T11:24:00Z

BYRKJELO (VG) Mandag venter første skoledag for Jakob Ingebrigtsen (17) etter en eventyrlig sommer.

Publisert: 19.08.18 13:24 Oppdatert: 19.08.18 14:46

– Skolen er et fristed for han. Der er han bare Jakob. Det er ingen som hefter seg ved det ene eller andre. Der er han bare en blant mange. Det liker han veldig godt. Han trenger ikke en haug med folk som minner ham på at han er europamester, sier Gjert Ingebrigtsen (52), far og trener.

Siden 17-åringen tok sommerferie fra Sandnes videregående skole har han blitt europamester på 1500 og 5000 meter, tatt sølv (1500 meter) og bronse (5000 meter) i U20-VM og blitt norgesmester på 1500 meter.

I tillegg til Diamond League-fjerdeplassen i Monaco hvor han satte europeisk juniorrekord (3.31,18/den gamle 3.31,51) på 1500 meter.

– Den tiden er over nå. Nå er det skolestart. Det er ikke noe jeg gleder meg veldig til, men sånn er det. Jeg må tåle det, sier Jakob.

Se hans reaksjon på faren her:

Hverdag

Han gleder seg til å se skolevennene sine igjen.

– Det kan være gøy det. Det blir ikke så mye sosialt liv utenom innad i familien siden vi har vært ute på reise hele sommeren, så det blir bra å komme tilbake til det miljøet igjen, sier lillebroren til Henrik (27) og Filip (25).

Far Gjert Ingebrigtsen er glad for at hverdagen kommer fort etter EM-eventyret. Da de kom hjem mandag landet flyet 15.50. Klokken 17.00 var det trening igjen.

– Hjemme er det ingen som minner han på det. Det har vært en helt normal uke. Vi er veldig fokusert på at ting skal normalisere seg fortest mulig. Europamester er noe du har vært. Ikke noe du er. Vi må gjøre de rette tingene for å bli enda bedre, forteller Gjert.

Her får Jakob Ingebrigtsen gullkysset:

Motivert

Allerede onsdag stiller Jakob Ingebrigtsen i Bergen på Trond Mohn Games.

– Jeg var ikke spesielt sliten etter EM. Er du i god form, henter du deg inn igjen fort. Jeg har kjørt på med mye trening for å forberede meg til de neste løpene også, sier millenniumsbarnet.

Han har ingen problemer med å bli klar til de siste løpene av sesongen.

– Er det et sted du blir sliten, er det i hodet. Men jeg er såpass gira på å få flere nye, gode løp. Det er ikke vanskelig å motivere seg til det, mener Jakob Ingebrigtsen.

Han er avhengig av at en løper trekker seg for å få lov til å starte på 1500 meter-finalen i Diamond League i Zürich 30. august. Det kan bli bror Filip som trøbler med skade.

– Det kan faktisk være at Filip ryker ut og Jakob kommer inn. Litt kinkig situasjon akkurat det, men vi legger opp et løp som om begge skulle være med, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Henrik, som ikke er kvalifisert for 5000 meter-finalen i Brussel 31. august, og Jakob skal også stille i kontinentalcupen i tsjekkiske Ostrava 8–9. september.

Yngstemann gir brødrene mye ære: