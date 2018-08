SMELL SOM SATT: Filip Ingebrigtsen (25) på vei til å møte media etter fallet i kvalifiseringsheatet på 1500 meter i EM for tre uker siden. Til venstre lege Ove Talsnes, til høyre bak friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gjert Ingebrigtsen: Filip tålte ikke antibiotika etter fallet

Filip Ingebrigtsen (25) fikk en «alvorlig» reaksjon på antibiotikakuren etter sitt dramatiske fall i EM for tre uker siden. Det er, ifølge pappa og trener Gjert Ingebrigtsen, (52) årsaken til at han først nå er «nær hundre prosent» restituert og klar for Diamond League-finalen i Zürich torsdag.

– Filip har nok reagert på antibiotikaen han fikk for å unngå infeksjon da han falt. Han reagerer alvorlig på antibiotika. Kroppen hans blir «parkert». Han blir uggen. Det går på kroppen. Han er så vidt ute av det nå. Det tar 10 til 14 dager før det er ute av kroppen, forteller Gjert Ingebrigtsen til VG.

Friidrettsforbundets lege Ove Talsnes sier at såret Filip Ingebrigtsen fikk rundt høyre kne var «så fullt av dritt» og jord at han ikke kunne la være å gi han «forebyggende» antibiotika.

– Han fikk det på grunn av infeksjonsfare. Hvis han ikke hadde fått det, og hadde fått en infeksjon, ville jeg nok fått en smekk. Såret var stygt, sier Ove Talsnes.

Han bekrefter at Filip Ingebrigtsen kan reagere på medikamenter «mer enn andre» utøvere.

Gjert Ingebrigtsen forklarer at Filip Ingebrigtsen «ikke klarer å eliminere melkesyre» som følge av bruk av antibiotika. Derfor har VM-bronsevinneren fra London i fjor «måttet gå en annen vei» enn brødrene Jakob (17) og Henrik (27) foran avslutningen av sesongen.

Seks norske i DL-finalen Fem norske utøvere er kvalifisert for Diamond League-finalene i Zürich torsdag: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen (1500 m), Karsten Warholm (400 m hekk), Sigrid Borge (spyd) og Lene Retzius (stav). Karoline Bjerkeli Grøvdal er klar for DL-finalen på 3000 meter hinder i Brussel fredag.

Dobbelt europamester Jakob er i likhet med Filip klar for Diamond League-finalen på 1500 meter på Letzigrund stadion torsdag kveld klokken 20.48, og han skal løpe distansen for Europa under Continental Cup i Tsjekkia om halvannen uke (8.-9. september).

Henrik Ingebrigtsen, som tok sølvmedaljen bak Jakob på 5000 meter i friidretts-EM 11. august , skal løpe 5000 meter for Europa i Ostravas Continental Cup 8. til 9. september.

Filip Ingebrigtsen pådro seg kutt rundt høyre kne og et ribbensbrudd i ryggen da han på Olympiastadion gikk over ende ut av svingen - omtrent halvveis - under kvalifiseringen på 1500 meter i EM . Han kvalifiserte seg likevel til finalen etter en imponerende «spurt». Smellen i ryggen medførte imidlertid at han var et stykke fra å innfri favorittstempelet i den, og at han droppet 5000-meteren et døgn senere.

– Det begynner å ordne seg. Han er nær hundre prosent. I går (mandag) så vi at det går den rette veien. Vi ser lyst på tilværelsen. Det blir spennende, og vi gleder oss noe voldsomt, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om Filip Ingebrigtsen tilstand med tanke på Diamond League-finalen i Zürich.

I fjor på samme tid endte Filip Ingebrigtsen på 12. plass med 3.41,36 på 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Zurich. Kenyas Timothy Cheruiyot med tiden 3.33,93 foran fem landsmenn. Da 16 år gamle Jakob Ingebrigtsen ble nummer to med personlig rekord 1.49,40 på 800 meter, i et felt bestående av unge løpere.

Denne gangen skal han og Filip Ingebrigtsen bryne seg på blant andre Timothy Cheruiyot (sesongbeste og pers 3.28,41) og regjerende verdensmester Elijah Manangoi (3.29,64/3.28,80) , pluss enda to løpere fra Kenya og tre fra Etiopia. Ayanleh Souleiman fra Djibouti er heller ikke på kimse av: Årsbeste 3.31,19/pers 3.29,58.

– Vi tenker aldri på sånt. Vi må slå alle som møter opp, for å vinne. Guttene (sønnene) er gode nok til hva som helst. Vi får ta det som kommer, sier Gjert Ingebrigtsen konfrontert med verdensklasse-konkurransen i Diamond League-stevnet som kalles «Weltklasse Zürich».

PS! Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsens årsbestetider og personlige rekorder er 3.30,01 og 3.31,18 fra Monaco 20. juli.