Okparaebo åpnet EM med seier: – Skal klare å løpe fortere

Publisert: 06.08.18 18:52 Oppdatert: 06.08.18 20:56

BERLIN/OSLO (VG) Ezinne Okparaebo (30) forteller at hun kom til EM med langt lavere skuldre enn tidligere i karrieren. I dag fløy hun inn til seier i kvalifiseringsheatet på 100 meter.

– Å vinne gir selvtillit, men i neste runde skal jeg komme med mitt «A-game», sier Okparaebo til VG.

Hun er kjent for å levere gode starter, men i dag holdt hun den gode flyten hele løpet ut. Det sørget for at hun krysset målstreken først av alle, på tiden 11.44. Hun vant foran Salomé Kora fra Sveits.

Dermed er Okparaebo kvalifisert for semifinalen, som går tirsdag.

– Har du fortsatt noe å gå på?

– Det er vanskelig å si, men jeg skal klare å løpe fortere enn i dag, sier 30-åringen.

Lave skuldre

Okparaebo var strålende fornøyd med dagens prestasjon, og forteller at forberedelsene til EM har vært svært gode.

– Jeg har hatt en annen mentalitet inn mot dette mesterskapet, jeg har lavere skuldre, forteller hun.

Okparaebo er i sitt femte EM, og har trent godt etter at hun kom tilbake etter en friidrettspause i fjor. På Bislett i vår løp hun under EM-kravet, og kunne starte forberedelsene til starten i Berlin.

Etter målgang understreket 30-åringen at hun denne gangen nyter hele opplevelsen med å være i mesterskap igjen, men hun bruker kun ordet «ok» om dagens 100 meter.

– Jeg var konsentrert, og gjorde arbeidsoppgavene mine, men i morgen må jeg nok løpe mye fortere for å ha sjanse til å gå videre, sier hun.

Rønningen endte sist

Helene Rønningen løp også kvalifiseringsheat på 100 meter i ettermiddag, men endte sist i feltet på tiden 11,70.

– Det ble ikke helt som forventet, men det var utrolig gøy. Jeg koste meg, sier det 19 år gamle løpstalentet til NTB.

Onsdag skal hun løpe 200 meter på Olympiastadion, distansen hun satser mest på.

– Jeg gleder meg til å løpe, men vi får se. Det er mange dager til, så mye kan skje. Jeg håper jeg får dagsformen, så blir det bra.

Quarcoo vant heatet

Tidligere mandag løp Jonathan Quarcoo sitt kvalifiseringsheat på 100 meter. Det endte like godt som for Okparaebo - 21-åringen klokket inn på 10,37, noe som holdt til seier.

– Det føltes bra ut. Fra 20 meter kjente jeg at jeg hadde mye å gi, og jeg dro ifra han ved siden av meg, og han hadde vel årsbeste i heatet, så det er selvfølgelig motiverende, sier Quarcoo til NTB.

21-åringen løper semifinale tirsdag ettermiddag.

Henriksen til slegge-finale

Den norske troppen hadde en mann til i aksjon i dag, Eivind Henriksen kastet for en finaleplass i slegge. Hans beste forsøk landet på 75,14 meter, og 27-åringen ble til slutt nummer seks i kvalifiseringen.

Det betyr finale, som går tirsdag kveld.