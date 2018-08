I SAMME FINALE: For to uker siden ble Sigrid Borge (22) tildelt kongepokalen sammen med Karsten Warholm (22) etter NM i Byrkjelo. Torsdag kveld jakter begge på førstepremien 418.000 kroner i Diamond League-finalen i Zürich. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Finaleklare Spyd-Sigrid røper hårete OL-mål

ZÜRICH (VG) Foran spydfinalen i Diamond League røper Sigrid Borge (22) at hun har satt seg to hårete mål for fremtiden. Treneren hennes, Helga Reigstad, er ganske sikker på at hun skal oppfylle begge.

– Treffer hun, går det veldig langt. Det er ikke noe jeg sier. Det er noe jeg veit, sier Helga Reigstad (46) under et intervju med VG på utøverhotellet til Diamond League-finalistene her i Zürich.

Hun sikter til Sigrid Borges tro på at hun er god nok for en topp tre plassering i sesongens siste konkurranse, som starter klokken 19.05 foran et fullsatt Letzigrund stadion.

Hun er kvitt væskeansamlingen i kast-armen, «som har hengt i ganske lenge», og hun er ifølge treneren veldig sprek og for øyeblikket «på sitt beste».

Sigrid Borge er en av åtte (pluss et wild card fra Sveits) som har kvalifisert seg for sesongens siste Diamond League-konkurranse: Finalen på Letzigrund stadion, der førstepremien er 418.000 kroner. Sigrid Borge har 4. plass fra Bislett 7. juni som beste plassering i friidrettens mest attraktive stevneserie, som arrangørene bare inviterer de beste utøverne til å delta i.

Fem norske i Diamond League-finalene Finalen i Diamond League er delt i to. Den første delen går i Zürich torsdag, den andre i Brussel fredag. Fire norske er kvalifisert for finalene i Sveits, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 3000 meter hinder i DL-finalen i Belgia. Tidsskjema for de norske utøverne på Letzigrund stadion i Zürich torsdag kveld: 18.50: Lene Retzius – stav 19.05: Sigrid Borge – spyd 20.48: Filip Ingebrigtsen – 1500 meter (Jakob Ingebrigtsen forfall på grunn av halsbetennelse) 21.44: Karsten Warholm – 400 meter hekk

På Bislett slo Sigrid Borge tyske Christin Hussong (24, ikke kvalifisert for DL-finalen torsdag), som med 67,90 meter ble europamester for tre uker siden. Sigrid Borge endte på 8. plass i EM-finalen på Olympiastadion fredag 10. august med 59,60 meter – drøyt to meter fra sølvmedaljen.

Med 62,42 meter fra mars er Sigrid Borge nummer 10 på listen over årsbeste kast i Europa. Hennes personlige rekord 63,28 meter er fra i fjor. Årsaken til «fraværende pers» i år er overgangen til større fart i tilløpet, forklarer Helga Reigstad.

– I 2019 skal hun være teknisk stabil på 63 meter. Er hun det i alle konkurranser, kan et og annet kast gå veldig langt, sier Helga Reigstad.

Hun begrunner det med statistikk som viser Sigrid Borges «snittprogresjon».

Den er også bakgrunn for duoens langsiktige plan, eller hårete mål. Den ble lagt for tre år siden: VM-deltagelse 2017 (oppfylt), EM-finale (oppfylt), VM-finale 2019, OL-medalje i Tokyo 2020 – samt 70 meter «en gang».

Det siste er en halv meter lenger enn Trine Hattestads (52) gjeldende norske rekord 69,48 meter fra Bislett 28. juli 2000.

Til alt dette, og det som kommer, nikker og kommenterer Sigrid Borge samtykkende.

– Medalje i Tokyo-OL er et hårete mål. Men det er uttalt. Det ble satt for to år siden. Målet var OL-deltagelse. Men det føltes litt feigt å safe med bare OL-deltagelse, siden hun allerede i 2018 kastet lenger enn OL-kravet til Rio (2016), sier Helga Reigstad.

70 meter og norsk rekord er ikke tidfestet. Men det er innen rekkevidde, slik hun og Sigrid Borge ser det. Fordi 181 centimeter høye Sigrid Borge fra lille Haus i Osterøy utenfor Bergen er i en slags prosess der hun skal samle krefter i rett posisjon som passer til hennes kropp.

– Vi har vært opptatt av hennes kropp, ikke så mye av hva andre gjør. Det er ikke noe poeng å bli like god som en annen. Det blir du hvis du ser for mye på «de andre». Målet er å bli bedre enn dem, forklarer Helga Reigstad.

Hjemme på Osterøy, der alle fasilitetene ligger innenfor radiusen av et spydkast, har hun engasjert sin bror Arne Reigstad som sprinttrener og Bjarte Lohne som spensttrener. Snart håper hun å få en turntrener på plass i Team Borge. Sigrid Borge trenger å få styrket kjernemuskulaturen, spesielt i hoftepartiet.

Det er imidlertid ikke på tale for Sigrid Borge å flytte til Oslo, slik mange lovende friidrettsutøvere har gjort, for å komme nærmere ekspertisen og fasilitetene ved Olympiatoppens treningssenter.

– Hvorfor skulle jeg det?, spør Sigrid Borge retorisk.

Hjemme i Haus har lærerstudenten en bil betalt av en sponsor som tar henne til trening i Osterøy IL i løpet av 15 minutter og lokalmiljøet står på pinne for å yte henne hjelp. Og hun har den gamle Brann-helten Mons Ivar Mjelde (50) som nabo. Noe hun av en eller annen grunn er veldig stolt av.

PS! Sigrid Borge er medlem av Osterøy IL, som fyller hundre år i år. I Byrkjelo for to uker siden ble hun klubbens første kongepokalvinner. I fjor var hun første VM-deltager fra Osterøy IL.