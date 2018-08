BRØDRE-TRIO: Fra v.: Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sportssøsknene: Slik er det å konkurrere mot hverandre

Publisert: 10.08.18 15:55 Oppdatert: 10.08.18 17:24

FRIIDRETT 2018-08-10T13:55:14Z

Tarjei Bø føler at han og Johannes Thingnes Bø nesten danner et lag når de går i VM eller OL, Henning Solberg skulle gjerne stå på en VM-pall sammen med bror Petter - mens kunstløperen Camilla Gjersem på en måte blir glad, på en annen måte lei seg når hun kommer på laget på bekostning av tvillingsøster Anne Line.

VG har snakket med noen som i likhet med Ingebrigtsen-brødrene konkurrerer med sine egne søsken.

Tarjei Bø er klar på at det er spesielt å konkurrere mot Johannes Thingnes Bø . Men han skiller klart mellom det som skjer i familiesammenheng - og det som skjer internasjonalt.

– Når vi har ferie og konkurrerer på hjemmebane, da er vi «fiender». Men når vi konkurrerer i verdenscup eller VM eller OL, da føles det nesten motsatt. Da er vi litt på et eget lag som de andre. Som et team innad i laget.

– Det spesielle er jo at en kjenner så godt styrkene og svakhetene til den andre - etter mange års studier av den andres psykologi. Når det gjelder Ingebrigtsen-gutta, blir det enda mer face-to-face, fordi alt blir avgjort på oppløpssiden. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært i et spurtoppgjør med Johannes. Det blir som regel avgjort før vi kommer så langt.

Skiskytterbrødrene «møtes» av og til etter etter standplass - at de går omtrent likt ut fra skyting.

– Da samarbeider vi bra. Vi jobber for at begge skal komme raskest mulig til mål, aller helst til en plass på pallen. Vi har nok en styrke der.

Tarjei Bø gleder seg til å se finalen med Ingebrigtsen-brødrene:

– Jeg kjenner meg litt igjen når jeg ser dem på TV. Brødre-rivaliseringen. Jeg vet hvordan det er. Men jeg tror at de bare har en fordel av dette i EM-finalen. De må bare konkurrere mot hverandre. Hvis de samarbeider, blir det bare rør.

Camilla og Anne Line Gjersem er nesten prikk like og nesten like gode. Gang etter gang har de konkurrert mot hverandre om den ene plassen Norge har i internasjonale kunstløpsmesterskap. De vet alt om hvordan Ingebrigtsen-brødrene har det nå.

– Vi har konkurrert mot hverandre hele livet. Jeg vet ikke om noe annet, ler Camilla.

– Det er alltid litt rart. Du blir glad når du kvalifiserer deg, men samtidig litt lei deg samtidig på den andres vegne, fordi hun ikke kommer med.

– Nå skal Ingebrigtsen-brødrene konkurrere direkte mot hverandre i en finale, så da håper jeg de tar gull-sølv-bronse! For oss, i kunstløp, konkurrerer vi gjerne i forskjellige grupper. Da holder vi skjult for hverandre hvordan det har gått med den andre, fordi det påvirker. Det var en gang Anne Line fikk grei på at jeg hadde gått dårlig, og da påvirket det henne. Drømmescenarioet er selvfølgelig at begge gjør det bra, sier Camilla Gjersem, som nå er alene aktiv etter at tvillingsøster Anne Line la opp i vår.

Henning Solberg har utkjempet mange harde dueller med lillebror Petter gjennom tidene - fra de nådde opp til rattet på bilene sine.

– Jeg har alltid ønsket meg å stå på en VM-pall sammen med Petter, men det har aldri lyktes, sier Henning Solberg.

– I Akropolis-rallyet i 2008 var vi veldig nær da han lå på 2. og jeg på 3. plass den siste dagen, men datahjernen i bilen min røk. Det var synd. Det ville ha vært et stolt øyeblikk.

– Ditt råd til Ingebrigtsen-gutta?

– Hvis det er mulig å samarbeide, så gjør det, sier Solberg, som selv har seks pallplasser i VM-rally - men aldri har vunnet.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal uttalte seg slik på statskanalen onsdag:

– Jeg er vanskelig å tenke seg lagløping. I hvert fall hvis du ikke har øvd på det på forhånd. Jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror heller ikke at Henrik, som den antatt svakeste, er villig til å ofre seg for det. Men Ingebrigtsen-brødrene kommer til å prege dette uansett.