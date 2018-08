Warholm med ny oppvisning: – Det kostet mye

BERLIN/OSLO (VG) Karsten Warholm (22) er verdensmester på 400 meter hekk. Nå er han også klar for EM-finalen på 400 meter flatt i Berlin.

Den 22 år gamle nordmannen tok oppstilling på Olympiastadions blå dekke klokken 19.44. Bare 44,91 sekunder senere var konkurrentene knust. De siste 15 meterne senket Warholm tempoet og jogget over målstreken.

Prestasjonen gjør at mannen som allerede var klar for torsdagens 400 meter hekk-finale nå også skal kjempe om medaljer på 400-meteren fredag kveld.

– Det er klart at farten går jo ned når man blir sliten, men jeg følte egentlig at jeg hadde grei kontroll på oppløpet i dag selv om det kostet mye – som du sikkert ser. Jeg hadde gutta greit under kontroll. Og det var «drit-nice» å vinne dette heatet, forteller Warholm til VG rundt 10 minutter etter at han mottok hyllest fra publikumet i den tyske hovedstaden for andre dag på rad.

– Skummelt spørsmål

Warholm var, og er, storfavoritt på 400 meter hekk i Berlin. At karen fra Ulsteinvik skulle ta sjansen på å løpe også 400 meter flatt, var det ikke mange som så for seg.

Begge distansene medfører høy belastning på muskulaturen, med en akkumulasjon av melkesyre som fortsatt ga utslag i Warholms kropp i pressesonen etter løpet.

På spørsmål om han likevel følte seg akkurat som han så ut, som en maskin, var svaret beskjedent.

– Det er alltid skummelt å svare på sånne spørsmål, men jeg følte meg bra i dag. Dette var egentlig ganske overbevisende, forteller Warholm og smiler.

KLAR FOR TO FINALER: Karsten Warholm tok seg enkelt videre fra semifinalen og er nå også klar for finale på 400 meter.

Kan bli storeslem

– Det var 24 løpere som stilte til start i disse tre semifinalene. Du har tredje beste tid. Hva gjør dette med selvtilliten din inn mot finalen på 400 meter hekk i morgen og 400 meter flatt på fredag?

– Jeg skal være så sjenert å innrømme at selvtilliten vel alltid har vært relativt høy, men det hjelper på. Det er kjekt å se at jeg er der jeg trodde jeg var. Det er alltid de svarene man leter etter i en semifinale. Nå er det to finaler igjen. Jeg gleder meg som pokker.

Warholm understreker at han ikke liker å snakke om medaljemulighetene i de to finalene, men det er tydelig at kroppen kjennes bra ut.

– Spenningen i beina er veldig bra, sier Warholm, før han må forlate pressesonen etter ordre fra sportssjef Håvard Tjørhom:

– Jeg har barnevakt, sier Warholm og gliser.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal slår samtidig fast at løpet krevde mer av konkurrentene, enn for den norske friidrettsstjernen.

– Denne semifinalen kostet atskillig mer for Luka Janezic enn for Karsten, fastslår Rodal om mannen som kom på 2. plass i Warholms heat.

Bare to mann var raskere enn Warholm i semifinalene. Det var Matthew Hudson-Smith med tiden 44,76 og belgiske Jonathan Borlée med 44,87.