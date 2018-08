SUPERTRENER: Gjert Ingebrigtsen og Leif Olav Alnes har igjen trent frem utøvere til mesterskapsmedalje. Tidligere toppidrettssjef, Bjørge Stensbøl, mener de er to av verdens beste trenere. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG/Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Tidligere toppidrettssjef hyller gulltrenerne: - De er to unikum!

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl mener norsk idrett må dokumentere hva som gjør at Gjert Ingebrigtsen og Leif Olav Alnes igjen har trent utøvere frem til mesterskapsgull.

– Det snakkes mye om utøverne som vinner i mesterskap, men veldig lite om trenere som gjentar bedriften med forskjellige utøvere, sier Stensbøl til VG.

– Gjert Ingebrigtsen og Leif Olav Alnes er to unikum. Den kompetansen disse trenerne har er så mye verdt at den bør dokumenteres og ikke forsvinne med utøverne. Hva gjør disse to til verdens beste trenere? Det må norsk idrett finne ut og dokumentere, fortsetter han.

Gjert Ingebrigtsen Alder: 52.

Har ingen trenerutdanning eller egen aktiv karriere fra friidrett.

Trener sine tre sønner Henrik (27), Filip (25) og Jakob (17).

Leif Olav Alnes Alder: 61 år

Yrke: Friidretttstrener

Trener for Kasper Warholm og Amalie Iuel.

– Har brutt barrierer

Alnes trente på 90-tallet sprinterne Geir Moen og John Ertzgaard. De siste årene har han trent Karsten Warholm . Det ble gull både i sommerens EM og i fjorårets VM på 400 meter hekk. Gjert Ingebrigtsen har trent sine sønner Henrik, Filip og Jakob, og alle har tatt EM-gull.

– Disse to burde nærmest ha statslønn og brukes av alle idretter med noenlunde samme konkurransetid, uttaler den tidligere toppidrettssjefen.

Stensbøl forteller at han alltid har etterlyst flere «gale trenere» i positiv forstand.

– Hva mener du er grunnen til at disse to trenerne har lyktes?

– I en prestasjonskultur er det tre elementer som må være på plass: Dristighet, sterk gjennomføringskraft og de rette menneskene. Disse to trenerne scorer terningkast seks på alle tre elementene. Slik blir det resultater av, og det hadde jeg ønsket meg mer fokus på, svarer Stensbøl.

Henrik Ingebrigtsen sa i etterkant av 5000-meteren at far Gjert ar blitt motarbeidet i sitt virke som trener for sønnene , selv sa far Ingebrigtsen at han er imot den norske modellen.

– Disse trenerne gjør ting ingen andre har gjort før, de må bryte barrierer, og gjør sikkert også feil på veien. Da er det naturlig at det blir skeptikere, men det viser bare hvilken sterk gjennomslagskraft han har, avslutter den tidligere toppidrettssjefen.

– Vi har et samarbeid

Toppidrettssjef Tore Øvrebø minner om at Alnes i mange år har vært ansatt i Olympiatoppen.

– Vi har et samarbeid med Gjert, han har snakket gjentatte ganger for å lære bort det han driver med. Det blir dokumentert, og vi er absolutt interessert i det. Olympiatoppen er en kompetansebase under konstant utvikling. Gjert hatt en lang virkningshistorie allerede. Det er mer en gledelig bekreftelse enn en boost som har oppstått nå, forklarer Øvrebø til VG.