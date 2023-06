Kommentar

Gjerts ekstreme verdi

Familieprosjektet er slutt for Gjert Ingebrigtsen, men bidraget hans til norsk friidrett er verken over eller mulig å overvurdere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Superlativene var mange i alle retninger etter et Bislett Games som varmet i alle betydninger av ordet. Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fortjener alle godord i boken, og summen av alt som går veien i norsk friidrett nå er rett og slett eksepsjonell.

Men nå som pulsen har roet seg igjen og alt er litt på avstand, er det ett inntrykk som overskygger det meste. Nemlig hva Gjert Ingebrigtsen enda en gang er i ferd med å få til.

Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har fått fart på samarbeidet. Her fra Trond Mohn Games i Bergen.

Utviklingen til en mellomdistanseløper som er langt mindre kjent enn Ingebrigtsen-brødrene, er nemlig simpelthen spillvill. Det skal Narve Gilje Nordås (24) selvsagt ha veldig mye av æren for selv, samtidig som det jo brødrene som står for selve løpingen i Ingebrigtsen-klanen.

Men uavhengig av hva som måtte være vanskelig innad i familien, er det viktig å ikke glemme hva Gjert Ingebrigtsen har av kompetanse som friidrettstrener. Den er uovertuffen.

At Gilje Nordås skulle klokke inn på en tid under 3.30-grensen på 1500 meter, var det neppe noen som hadde spådd på forhånd. Det er bare et år siden han vurderte å legge opp. Nå har han senket sin personlige rekord med rundt syv sekunder på kort tid, og suverene Jakob er nå den eneste nordmannen som har løpt halvannen kilometer raskere enn GIlje Nordås.

Det er ingen liten fjær i hatten for Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen .

Selv om familien ikke er glad i å snakke om bruddet internt, har det åpenbart vært en gjensidig belastning da far skilte lag med sønnene rundt løpssatsingen. Derfor må det være ekstra gledelig for alle parter at det nå oppnås suksess hver for seg i samme gren.

Jakob Ingebrigtsen satte presist ord på det etter Bislett Games.

«Det er klart at han kanskje ikke har fått ut potensialet sitt før. Men trening funker og han er absolutt et produkt av det samme som oss».

I det ligger det også at Gjert Ingebrigtsen fortsatt skal ha sin del av æren for at sønnen så til de grader dominerer det internasjonale friidrettssirkuset, i alle fall for grunnlaget som er lagt.

Rundt halvannen sekund skilte Gilje Nordås og Ingebrigtsen i et vanvittig sterkt startfelt, og spørsmålet blir nå hvor mye førstnevnte eventuelt kan nærme seg kongen av mellomdistanse fremover. Selv utelukker han ikke at han en dag kan hamle opp med Jakob, etter å ha slått persen til både Henrik og Filip under Bislett Games.

Inntil videre handler nok mye om å stabilisere seg der oppe og bevise flere ganger at han har tatt steg, men ingen skal undervurdere hva som er mulig å utvikle på Gjert Ingebrigtsens trenervakt. Det har vi sett utallige eksempler på tidligere.

Lite hadde vært artigere enn om vi får enda flere norske mellomdistanseløpere inn i verdenstoppen.

I den medvinden norsk idrett befinner seg om dagen, må det jo være lov til å håpe på at fryktelig mye vil gi oss enda mer.

Uansett er det på sin plass å hylle både den ene og den andre etter en uvirkelig norsk idretts-juni. På listen over hvem som bør takkes er defintivt Gjert Ingebrigtsen inkludert.