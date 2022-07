KLAR FOR 5000: Narve Gilje Nordås skal løpe innledende heat klokken 03.10 natt til fredag norsk tid. Bildet er fra den lille parken ved utøverleiren og VM-stadion Hayward Field i Eugene.

Gjert-trente Narve Gilje Nordås ville droppe VM

EUGENE (VG) Narve Gilje Nordås (23) røper at han på grunn av fly- og bagasjetrøbbel var veldig nær ved å droppe VM og gjøre vendereis hjem til Norge.

– Ja, absolutt. Jeg sa til Gjert at hvis ikke dette går hundre prosent på skinner fra nå, da reiser jeg hjem igjen. Han var helt enig, forteller han.

– Så gikk det likevel ikke på skinner. Men jeg kom meg til Salt Lake City (og til Seattle og Eugene). Og har du først kommet deg til USA, reiser du ikke hjem, svarer mellom- og langdistanseløperen fra Sandnes på spørsmål om var nær ved å gi blaffen i VM da problemene tårnet seg opp.

Det gjorde de spesielt da han på vei fra Norge mellomlandet i London, og det var da han søkte på nettet etter fly som kunne ta ham tilbake til Stavanger. På grunn av et kansellert fly, ble han tvunget til å overnatte på hotell den engelske hovedstaden. Vel å merke uten bagasje. Den har han nå, en drøy uke senere på plass i VM-byen Eugene, ennå ikke fått. Han regner med at den er «long gone, detonert og brent».

– Er det din bukse, spør VG med et nikk mot hans hullete jeans.

– Ja, denne fikk jeg faktisk med meg. Jeg kjørte en terskeløkt med den i Cranford Park ved Heathrow, svarer han.

Ved hjelp av sin trener Gjert Ingebrigtsen, som er hjemme i Norge, fikk han nye piggsko av utstyrsprodusenten Nike da han natt til onsdag forrige uke – uten søvn i 27 timer – endelig ankom til Eugene.

– Du merker det. Det river i organismen, sier han.

Norges friidrettsforbund sørget for ytterligere bekledning, mens han måtte sørge for kontaktlinser for egen hånd. Det tok tre dager fra bestilling til de ble levert på døra hans i utøverleiren vegg i vegg med Hayward Field. Der skal Narve Gilje Nordås natt til fredag norsk tid løpe kvalifiseringsheat på 5000 meter - antakelig sammen med Jakob Ingebrigtsen.

«Linseproblemet» kan høres ut som en fillesak. Men Narve Gilje Nordås ser svært dårlig uten kontaktlinser. Pluss syv med skjeve hornhinner på det ene øyet. Synet på det andre er ikke stort bedre. I tre dager gikk han rundt i svime i «tåka». Det var mildt sagt slitsomt, forklarer han.

– Men det er fikset. Nå er jeg er, skuldrene er senket. Jeg klager ikke, understreker han.

Han får daglige meldinger fra Gjert Ingebrigtsen. De er ganske detaljerte, med anbefalinger om hva han bør foreta seg utenom treningsøktene. Blant annet.

– Heldigvis legger Gjert seg ved tre-tida (amerikansk vestkysttid, midnatt i Norge). Da får jeg en rolig kveld, sier Narve Gilje Nordås spøkefullt.