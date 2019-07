GULLGUTTER: Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen har fått farten opp to og en halv måned før friidretts-VM i Doha. Bildet er fra etter mileløpet i California for halvannen uke siden. Foto: Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tror Jakob og Filip Ingebrigtsen kan bryte drømmegrensen i Monaco

Både Jakob (18) og Filip Ingebrigtsen (26) er i stand til å presse seg under 3.30 og kanskje ned mot Mo Farahs europarekord på 1500-meteren i Monaco. Det tror NRKs friidretts-duo Vebjørn Rodal og Jann Post foran storstevnet fredag kveld.

– Det er vanskelig å spå. Men det er riktig tid og «alt» er på plass. De rette folkene og gode fartsholdere (harer), svarer Vebjørn Rodal (46) på VGs spørsmål om hvorfor «det» alltid løpes raskt på banen i Monaco og om Jakob og Filip Ingebrigtsen kan bryte «drømmegrensen».

Det vil si løpe under 3.30 på 1500-meteren som starter klokken 20.35 fredag. Rodal og Post kommenterer fra Diamond League-stevnet som vises på NRK 1 fra klokken 19.55.

Med «de rette folkene» mener Norges OL-gullvinner på 800 meter først og fremst Tim Cheruiyot (23). Kenyanerens personlige rekord er 3.28,41, satt i Monaco for ett år siden. Hans 3.28,77 fra Lausanne forrige uke, er årsbeste i verden. I likhet med kollega Post, påpeker Rodal at Cheruiyot vil sørge for at 400, 800 og 1200-meterpasseringen er «gode», og høy fart etter at harene har trådt til siden - og selv om brødrene Ingebrigtsen innledningsvis antakelig ikke vil bite seg fast i hælene hans.

– Det er helt avgjørende med Cheruiyot. Uten ham ville tredjerunden gått ett eller to sekunder for sakte, sier Jann Post.

Med «riktig tid» og «alt» sikter friidretts-ekspertisen til den perfekte sommervarmen (varslet 26 grader fredag), det faktum at stadion i Monaco ligger i en «gryte» - med nær null vind - og at dette er en tid på året da de beste vil vise seg fra sin beste side, med tanke på markedsverdien og test av form foran høstens VM.

– Alle skal dit for å løpe fort, sier Jann Post.

Tim Cheruiyot (23) «meldte seg på i siste liten» til den klassiske mellomdistansen i fyrstedømmet. I tillegg inneholder feltet et knippe løpere på toppen av årsbeste-listen, der Jakob og Filip Ingebrigtsen innehar 2. og 4. plass med 3.30,16 (pers) og 3.30,82 fra Lausanne 5. juli.

Fem år etter Henrik Ingebrigtsen senket sin norske rekord på distansen til 3.31,46 i Monaco - og ett år etter at Filip Ingebrigtsen overtok den med 3.30,01 samme sted - er tiden etter alt å dømme moden for nye rekordtider fra «Team Ingebrigtsen». Fra norsk rekord og under 3.30, er det heller ikke så langt ned til Mo Farahs europeiske rekord på 3.28,81 fra 2013, satt i Monaco (selvsagt).

Samt Ronald Kwemois (23) juniorverdensrekord (U20) med samme tid, satt i Monaco (selvsagt) i 2014.

Fem europeere har historisk sett løpt 1500 meter under 3.30., inkludert britene Steve Cram (4. beste med 3.29,67) og Sebastian Coe (5. beste med 3.29,77). Jann Post «regner» Jakob og Filip Ingebrigtsen som «ganske like» når det gjelder form og sjansen til å komme først over målstreken.

– Det avgjørende vil være hvem av de to som får det beste taktiske løpet, sier Jann Post - som mener Filip «kanskje ofret seg litt» i Lausanne sist fredag.

Vebjørn Rodal tror «eneste minus» med tanke på drømmetider av Jakob og Filip Ingebrigtsen, er at dette «kommer litt tett på superløpet» i Lausanne.

– Cheruiyot løp 3.28 for seg selv og Jakob på 3.30. Det er ikke «bare» å gjøre det hver uke. Men de har også fått tid til å hvile litt nå, sier Vebjørn Rodal.

Det hadde de ikke i forbindelse med mileløpet i California for halvannen uke siden og 1500-meteren i Sveits fem dager senere. Begge gangene sto de for oppsiktsvekkende prestasjoner, de på tross av ni timer tidsforskjell og 24 timer i fly i løpet av tre dager.

Ps! Henrik Ingebrigtsen (28) prioriterer fortsatt trening fra høyden i St. Moritz. Etter planen skal han løpe i belgiske Heusden 20. juli.

