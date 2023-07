Lene Retzius vant nok et NM-gull i høyde.

Retzius etter NM-gull nummer ni: − Ergerlig at jeg ikke presterer bedre

Lene Retzius (27) ble nok en gang norgesmester i stavsprang, men greide ikke å skjule skuffelsen over selve prestasjonen på Jessheim stadion. Henriette Jæger (20) var rett bak den norske rekorden på 400 meter.

NTB

Hun tok seieren etter å ha klart 4,36 meter. Kitty Augusta Faye var nærmest med et opp på 4,31, mens Birgitte Kjuus (3,81) ble bronsevinner.

Utendørs har Retzius vunnet ni av de ti siste NM-titlene i øvelsen.

– Jeg er fornøyd med enda et gull. Det er medaljene som teller i et mesterskap, men selve høyden er et stykke bak pers og årsbeste, sier hun til NTB.

Hennes bestenotering er 4,70 fra Genève i fjor sommer. I år har hun hoppet 4,51, i Firenze 2. juni.

27-åringen er ikke formelt klar for VM i Budapest senere i sommer, men ligger an til å slippe til på ranking.

– Hadde jeg hoppet høyere i dag, ville jeg vært i en enda bedre posisjon. Det er litt ergerlig at jeg ikke presterer bedre enn jeg gjør nå, men føler uansett at jeg ligger godt an til å kvalifisere meg. Målet i år er å være i VM i toppform, sier Retzius til NTB.

Hun kom til EM-finalen i stav som medaljekandidat i fjor, men endte sist etter at hun ikke kom høyere enn åpningshoppet på 4,25. Etterpå var hun i tårer.

NY PERS: Henriette Jæger satt ny pers, men var rett bak den norske rekorden.

På 400 meter kvinner var Henriette Jæger helt suveren. Hun løp inn på tiden 51.56, som så ble justert til 51.55.

Det er ny personlig rekord, men ett fattig hundredel bak den norske rekorden til Amalie Iuel.

– Er ikke den norske rekorden 51,54, spurte Jæger en annen utøver etter målgang.

– Den er «hard to get» den rekorden der altså, sier Jæger til NRK.

Jann Post og Vebjørn Rodal var veldig imponert over løpet til løperen fra Aremark.

– Dette er en solid søknad på kongepokal, sier Post på NRKs sending.