Vurderte å slutte: − Kan ha trent for mye

Narve Gilje Nordås (23) – som trenes av Gjert Ingebrigtsen – var inne på tanken om legge opp etter VM- og EM-nedturen og «har tenkt» at for mye trening kan ha stoppet ham fra å løpe så fort han ville.

– Jeg har tenkt på det selv også, svarer mellom- og langdistanseløperen på spørsmål om «det» kan ha blitt for mye.

Narve Gilje Nordås trente sammen med brødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen da Gjert Ingebrigtsen fungerte som trener for sønnene sine. Etter at han i begynnelsen av året sluttet som det, har Narve Gilje Nordås fortsatt under Gjert Ingebrigtsens regime.

I et lengre innlegg på Instagram i august skrev han at han gikk inn i banesesongen med store ambisjoner, og at han skulle ta seg til VM-finale, ta EM-medalje og løpe 5000 meter på 13,05.

Sandnes-løperen konkluderer med at «ein ikkje har vore litt i nærheten eingong ...».

Han løp 5000 meter på 13,16 allerede i fjor, vel å merke «i et dårlig løp». Under Bisletts Diamond League-stevne 16. juni i år fikk han tiden 13.15,82, i VM i Eugene i juli sa det stopp i kvalifiseringsheatet med 13.37,14 – 12 sekunder fra finaleplass.

– Det var et forferdelig taktisk løp, i rykk og napp. Det var varmen. Jeg var ikke godt nok forberedt mentalt, sier han.

I EM-finalen i München i august kom han inn til 17. plass med 13.39,12 – 18 sekunder bak gullvinner Jakob Ingebrigtsen (21).

– Det var hakket verre. Jeg var i min beste form og hadde gjort et av mine beste løp en uke tidligere, sier han.

– Du må spørre deg selv hva som er vitsen, tilføyer Narve Gilje Nordås som kommentar til de nedslående resultatene og at han etter EM brukte fire dager på å vurdere om det var – ja, vits – å fortsette å løpe for å nå verdenstoppen.

Han har bestemt seg for å forsøke i to år til, mot VM neste år og EM og OL i 2024 – med forbehold.

– Løper jeg på 13.15 neste år, stiller jeg ikke opp i VM, sier han.

På den annen side mener han at han har et vel så sterkt potensial på 1500 meter. Foran mesterskapet i Budapest kan han komme til å gå for den distansen fremfor 5000 meter.

Han har en kort sesongpause fra friidretten, men studerer på full tid for en mastergrad. Snart begynner han så smått med å løpe 130 kilometer i uken, deretter 185 kilometer og to daglige økter.

Det er her spørsmålet om det blir for mye kommer inn.

– Det er ikke så mye. Men så har du alt det andre på toppen. Jeg er sjelden avskrudd. Det er opp på tå. Det er ikke alltid bedre å trene mer. Jeg må bli flinkere på restitusjon, og kanskje gå ned en uke, sier han med ettertanke.

Det neste året vil han i henhold til planen løpe 8500 kilometer. Fra nå og frem til OL i Paris 26. juli til 11. august 2024: 18.000 kilometer. Han nevner at Jakob Ingebrigtsen angivelig har lagt 5000 kilometer bak seg per år, men tilføyer at det nok er snakk om mer for verdens beste mellom- og langdistanseløper.

– Men det er ingen vits å sammenligne seg med Jakob. Han kunne drukket seg full foran hvert og likevel slått meg på 5000 meter. Han er et så sterkt talent, påpeker Narve Gilje Nordås sedvanlig underfundigironisk.

– Skal du fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener?

– Opplegget fungerer, svarer han med henvisning til Team Ingebrigtsens beviselige suksess.

– Det har fungert for Jakob (Ingebrigtsen). Ikke for meg. Jeg må sørge for at det ikke blir for mye. Ikke trene meg i senk, svarer han.