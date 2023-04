Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal venter barn

GLADNYHET: Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel venter barn.

Hekkeløper Amalie Iuel forteller til VG at hun og samboeren Aksel Lund Svindal venter en liten gutt i september.

– Jeg gleder meg til et nytt kapittel av livet. Det blir en veldig annerledes hverdag enn det jeg er vant med, men en jeg er sikker på å trives veldig godt i, sier Amalie Iuel, som blir 29 år mandag, til VG.

Hun forteller videre at hun ikke kommer til å legge opp karrieren, men at hun tar en konkurransepause denne sesongen. Det innebærer at VM i Budapest går uten henne. Sist sommer ble Iuel nummer fem i EM og nummer 15 i VM på 400 meter hekk.

Klokken 17.00 la hun ut bekreftelsen for sine 121.000 følgere på Instagram. Iuel røper at hun er 19 uker på vei og termin er i september.

«Baby på vei. Denne sommeren blir litt annerledes enn vanlig. Jeg kommer til å ta en pause fra konkurranse, men kommer til å være tilbake igjen i høst. Men først og fremst gleder jeg meg til å møte denne lille fyren», skriver hun på Instagram.

Det er snart tre år siden Amalie Iuel bekreftet overfor VG at hun og den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal var kjærester.

Aksel Lund Svindal regnes som en av tidenes alpinister med syv mesterskapsgull og 36 seirer i verdenscupen. Han er også kjent som programleder av «Mesternes Mester» på NRK.