ÅRETS HØYDEPUNKT: Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) tok bronsemedaljen på 10.000 i forrige EM. I mesterskapet i Berlin 6. til 12. august satser hun på 3000 meter hinder. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Karoline Bjerkeli Grøvdal: Har hatet det mest

Publisert: 30.06.18 16:40

FRIIDRETT 2018-06-30T14:40:11Z

Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) er et av flere norske medaljehåp i friidretts-EM om seks uker. Foran nest siste test i Paris lørdag innrømmer hun at hun har hatet hindrene mer enn hun har elsket møtene med dem.

– Det har vært mest «hate», svarer hun på VGs spørsmål om hun elsker eller hater hindrene som «står i veien» på hennes EM-øvelse 3000 meter hinder.

Bakgrunnen er en såkalt post hun publiserte på sin Instagram-konto sist helg. Den viser et bilde av Karoline Bjerkeli Grøvdal under trening på Idrettshøyskolen i Oslo, i det hun løper mot et hinder (egentlig en hekk) - med teksten: «I have a love/hate relationship with the hurdles, but I’m actually starting to be friends with them».

For to år siden tok hun bronsemedalje på 10.000 meter under EM i Amsterdam. I Rio-OL et par måneder senere satte hun personlige rekorder og ble nummer ni på 10.000 meter og syv på 5000 meter. Da sa hun at hun hadde lyst til å satse på 3000 meter hinder. Det gjør hun, etter skuffelsen på 5000 meter i VM-finalen i fjor (brøt løpet) , denne sesongen.

5 Diamond League før EM Karsten Warholm (400 hekk), Filip Ingebrigtsen (1500 m) og Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 m hinder) er norske deltagere i Diamond League-stevnet i Paris 30. juni. Kommende Diamond League-stevner før EM i Berlin 6. til 12. august: Paris 30. juni, Lausanne 5. juli, Rabat 13. juli, Monaco 20. juli og London 21. og 22. juli.

Sesongdebuten på Bislett 7. juni ble imidlertid en nedtur (7. plass/.9.29,94). På grunn av mavetrøbbel samme dag, og selvsagt fordi arrangøren glemte å justere ett av hindrene ned fra herre til kvinnehøyde.

– Det er ikke fordi det er høyt. Men det bryter rytmen i løpingen. Det er et stressmoment. Du må stoppe og starte en del ganger, sier hun om årsaken til at hun har et elsk-hat forhold til «årets øvelse».

Etter Diamond League-stevnet i Paris lørdag, drar hun 4. juli til St. Moritz for å trene i høyden. 20. juli reiser hun ned til Monaco for å løpe 3000 meter hinder i konkurranse for siste gang før EM i Berlin 6. til 12. august.

– Jeg synes det holder med to uker i høyden. Det viktigste er kanskje at jeg kommer litt bort fra Oslo og får ro til å trene, sier hun.

3000 meter hinder i Diamond League-stevnet i Paris 30. juni starter klokken 20.12.

Startfeltet teller ni løpere fra Kenya, kun tre fra Europa: Karoline Bjerkeli Grøvdal (pers 9.13,35), Fabienne Schlumpf fra Sveits (9.21,65) og Elena Burkard fra Tyskland (9.36,93).

Luiza Gega (29) fra Albania stiller ikke. Hun løp i Romas Diamond League-stevne 31. mai, der hun ble nummer ni med personlig rekord og årsbeste i Europa: 9.22, 00.

– Det blir fint å møte noen fra Europa. De fleste har kun løpt ett hinderløp. Jeg venter at konkurransen blir hardere fremover, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun mener at tre hinderløp før EM greier seg. Da har hun «det», som hun uttrykker det. På spørsmål om hun fortsatt vurderer å praktisk talt jogge rett til start på 5000 meter i EM etter målpassering på 3000 meter hinder, svarer hun at det er noe hun vil avgjøre der og da.

– De er min eneste mulighet for å doble. Starten på 5000 meter er 15 til 20 minutter etter 3000 meter hinder. Det er realistisk, og og det gir meg et kick å vite at jeg har den muligheten, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.