Warholm tilbake etter konkurransepausen: – Har strupetak på Samba

Karsten Warholm (23) har bare løpt to løp denne sommeren. Men Vebjørn Rodal mener hekkeløperen likevel har skaffet seg et «strupetak» på sin største konkurrent Abderrahman Samba (23) i VM-sesongen.

De to rivalene på 400 meter hekk har ikke møttes denne sesongen og gjør det heller ikke i London lørdag ettermiddag. Men der er Warholm tilbake i konkurranse, fem uker etter forrige løp.

På den ferskeste verdensrankingen til Det internasjonale friidrettsforbundet er nordmannen nå ranket foran Abderrahman Samba, selv om stjernen fra Qatar har løpt seks hundredeler fortere dette året.

Den tidligere olympiske mesteren på 800 meter og NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, mener Warholm likevel har skaffet seg overtaket på rivalen denne sommeren.

Warholms forrige løp endte med europeisk rekord på 47,33 under Bislett Games 13. juni:

– Samba har i år ikke prestert bedre enn han har gjort før. Samtidig er Karsten bedre enn noen gang. Han har et ordentlig strupetak på Samba, sier Rodal.

I fjor var Samba i en klasse for seg i Diamond League-løpene. Men denne sommeren har han vært preget av hoftetrøbbel. Slimposebetennelse gjorde at han blant annet meldte avbud til duellen på Bislett. De plagene mener Rodal er meget uheldig for Samba, selv om det fortsatt er to måneder til VM.

Warholm vs. Samba Karsten Warholm (23 år) Personlig rekord 400 meter hekk: 47,33 Årsbeste: 47,33 (13. juni, Bislett Games) Meritter: VM-gull i 2017, EM-gull i 2018 Pers på 400 meter flatt: 44,87 Samba (23 år) Personlig rekord: 46.98 Årsbeste: 47,27 (18. mai, Shanghai) Meritter: 7. plass i VM i 2017, 1. plass Asia-mesterskapet 2018 Pers 400 meter flatt: 44.60 Vis mer

– Men Samba har bedre årsbeste enn Warholm?

– Han har det, men likevel var det en preget Samba vi så i Monaco forrige uke. Han har mistet kontinuitet i treningen i en fase der Karsten har lagt ennå mye mer solid trening i banken. Det vil jeg kalle et strupetak, sier Rodal.

Han påpeker at amerikanske Rai Benjamin, som har årsbeste i verden, er en joker til VM. Benjamin, Warholm og Samba har alle årsbestetider innenfor 17 hundredeler. Resten av løperne er over et sekund bak på årsbestelisten.

BEST I FJOR: Abderrahman Samba var klart bedre enn Karsten Warholm i fjor. Foto: ALAIN GROSCLAUDE / AFP

Rodal påpeker at VM i Doha, i slutten av september, i år arrangeres i en periode da verdens beste utøvere i de fleste år er i dårligst form. VM arrangeres halvannen måned senere enn vanlig på grunn av varmen i Qatar. Warholm har kun løpt to løp til nå.

– Det virker fornuftig. Han er kanskje ikke en løper med all verdens løpsgrunnlag og det kan bli tungt å komme i gang igjen om han bikker formtoppen. Det kan være for krevende å bygge to formtopper på samme sesong, sier Rodal.

Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, påpeker at det er en unik situasjon for norsk friidrett at Jakob Ingebrigtsen er nummer to på verdensrankingen på mellomdistanseløping, samtidig som Karsten Warholm leder rankingen for 400 meter hekk.

– Duellen mellom Karsten og Samba er tatt et steg videre, etter at Karsten er blitt et halvsekund bedre. I fjor var det ikke en ordentlig duell. Nå er det helt åpent. I fjor var avslutningen svakheten til Warholm. Nå er de siste 70 meterne plutselig styrken hans, sier den tidligere europamesteren i høyde.