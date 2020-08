HISTORISK: Joshua Cheptegei feirer verdensrekorden i Monaco. Foto: MATTHIAS HANGST / X01348

Cheptegei satte verdensrekord på 5000 meter

Joshua Cheptegei (23) slo verdensrekorden på 5000 meter i Monaco. Kenenisa Bekeles rekord hadde stått i 16 år.

Joshua Cheptegei (23) fra Uganda hadde et uttalt mål om å slå verdensrekorden til Kenenisa Bekele fra 2004 på 12.37.35 i Monaco.

23-åringens bestetid på bane før kveldens løp var over 20 sekunder bak verdensrekordholderen fra Etiopia, men et løp fra februar ga varsel om at noe var i emning. Tidligere i år satte nemlig Cheptegei verdensrekord på 5000 meter gateløp på 12.51.

Nå har han den også på bane med tiden 12.35.37.

– Dette er løping verden aldri har sett! utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

72 løpere i verden hadde løpt fortere en Cheptegei før løpet i Monaco. Kveldens løp er et alvorlig skremmeskudd før et eventuelt OL neste sommer.

– Han annonserte det tidlig. Han trente og han fullførte, sier Jann Post om rekordløpet.

– Er det en som ikke klapper sammen og ikke klarer å fullføre så er det Cheptegei, sa Vebjørn Rodal i det løperen fra Uganda var midtveis i siste sving.

Den tidligere olympiske mesteren fra Norge trakk frem at Cheptegei har levd under strenge corona-restriksjoner i hjemlandet og har vært nødt til å være mye inne og hvile mellom treningsøktene.

Ingebrigtsen brøt

Henrik Ingebrigtsen var årets raskeste i verden på 5000 meter før fredagens løp i Monaco. Nordmannen imponerte under Boysen Memorial i Oslo, men i fyrstedømmet møtte han langt tøffere konkurranse.

Ingebrigtsen har slitt med skader gjennom årene, men under coronaperioden har ikke løpebrødrenes eldstemann stått over én eneste treningsøkt. Det ga muligheter for en god tid, men 29-åringen brøt løpet i Monaco.

– Hva skjedde med Henrik? Han er ikke den som gir seg frivillig. Jeg håper det ikke er noen skade her, sier Jann Post om Henrik Ingebrigtsen.

Norske Per Svela kom i mål på 13.23.97 – over 11 sekunder bedre enn hans personlige rekord. Ifølge Jann Post passerer han med det Arne Kvalheim på listen over tidenes beste norske løpere og går inn på 12. plass.

