Friidretts-NM kan corona-rammes: – Lar seg ikke gjennomføre

Første dag av NM i friidrett neste fredag vil ikke la seg gjennomføre hvis tillatt antall deltagere begrenses til 50 som følge av nye corona-tiltak i Bergen.

Det opplyser Anita Bolstad Raa til VG.

Hun er leder av organisasjonskomiteen for friidretts-NM på Fana stadion i Bergen fra fredag 18. september til søndag 20. september. Hvis Bergens kommunale myndigheter og dens krisestab i løpet av formiddagen onsdag beslutter å innføre strengere begrensninger på antall deltagere i forbindelse med arrangement de neste 10 dagene – gjeldende fra tirsdag – vil det ramme mesterskapets første dag.

– Fredag er dagen med flest aktive i sving. Da er det veldig mange forsøk (kvalifiseringsheat/øvelser). Det vil ikke la seg gjennomføre med en begrensning på 50 personer, sier Anita Bolstad Raa.

NM-arrangøren har planlagt for 200 samtidige utøvere. Det vil si det som var begrensningen for antall deltagere i forbindelse med arrangementer, frem til Bergen ble rammet av et stort smitteutbrudd. Anita Bolstad Raa sier årets friidretts-NM historisk sett har rekordmange påmeldte utøvere og at de vil gjøre det de kan for å få det gjennomført.

– Men vi må ha godkjennelse, understreker hun.

Ifølge Friidrett1 er Jakob Ingebrigtsen påmeldt til 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter og 3000 meter hinder. Karsten Warholm er påmeldt til 400 meter (flatt) og 400 meter hekk. Påmeldingfristen var tirsdag 8. september.

NM-komiteens leder forteller at Bergens kommunale ledelse og dens krisestab har sittet i møte siden klokken 09.00 onsdag. Hun håper «å få vite noe» – det vil si et svar på hvor vidt friidretts-NM kan arrangeres – før klokken 12.00. Da starter høstens første bystyremøte i Bergen, med «tiltak for å møte coronapandemien» på agendaen.

På spørsmål om mesterskapet kan komprimeres og arrangeres lørdag og søndag, etter at gjeldende 10 dager for begrensningen 50 personer er utløpt, svarer Anita Bolstad Raa at hun ikke vil spekulere i det nå - før de får beskjed av myndighetene.

– Vi er veldig opptatt av smitteverntiltak og håper de ser at det ikke er der smitten oppstår, sier hun med tanke på antall utøvere NM-arrangøren opprinnelig har planlagt for utendørs neste helg.

Ps! Branns neste hjemmekamp på Stadion i Bergen er mot serieleder Bodø/Glimt 20. september. Den vi med andre ord ikke rammes av Bergen kommunes foreløpige nye smitteverntiltak.

Publisert: 09.09.20 kl. 09:53

